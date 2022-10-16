工總對習近平總書記「二十大」報告表示堅定支持

中國共產黨第二十次全國代表大會今天（16日）開始舉行。中共中央總書記習近平代表十九屆中央委員會向大會作報告時表示，面對香港局勢動蕩變化，國家依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂轉治的重大轉折。國家全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，推動香港進入「由亂轉治」走向「由治及興」的新階段，讓香港保持長期穩定發展良好態勢，支持發展經濟和改善民生。

香港工業總會（工總）對習近平總書記的報告，表示堅定支持和深感鼓舞，報告為國家發展開啟新征程，而在國家的支持下，香港走向「由治及興」，開啟重大新機遇。工總將繼續團結商界，與香港特別行政區政府共同推動香港經濟發展和轉型，讓香港發揮自身金融和科研實力的優勢，發展成為國際創科中心，增強發展動能，再在「背靠祖國，聯通世界」下，帶領業界把握國家「十四五」規劃、大灣區發展及「一帶一路」建設帶來的歷史性機遇，更好融入國家發展大局，做好為國家「引進來、走出去」的角色，助力國家發展和推動高質量發展，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

廠商會會長史立德。（鄭子峰攝）

廠商會：對二十大報告深感認同和鼓舞

至於香港中華廠商聯合會（廠商會）史立德對二十大報告深感認同和鼓舞，指過去十年，國家和平崛起，經濟實力得到歷史性的躍升，在航天、軍事、基建、科技、製造、數字技術、綠色發展等領域的成就卓越，人民生活質素顯著提升；儘管全球面對嚴峻的新冠肺炎疫情打擊，中國依然堅守全力保護人民生命的原則，在疫情防控和經濟社會恢復發展皆取得重大成果，這是黨的高效領導，以及全國人民團結耕耘和努力下的勝利。

他又指，香港在國家全力支持下，落實了《香港國安法》及完善選舉制度，在愛國者治港下，讓「一國兩制」行穩致遠，為香港帶來安定的營商環境，開啟由治及興的新篇章。他表示，以習近平總書記為核心的黨中央領導是國家發展的關鍵推動力，只要全國人民團結奮鬥、攻堅克難，定必能走向民族復興、邁向繁榮富強。

史立德續指，二十大報告提到，支持香港發展經濟，破解經濟社會發展的深層次矛盾，促進香港長期繁榮穩定，支持香港更好融入國家發展大局；這反映中共在謀劃國家整體發展時，仍非常關心香港經濟、民生的情況，並十分重視香港在中國新時代改革開放中的作用，為香港未來發展注入強心針。

對於二十大報告明確指出要以高質量發展建設社會主義和中國式現代化為國家首要任務，亦提到發展實體經濟、推進新型工業化，史立德對此尤其感到鼓舞，並指高質量發展需依靠人才、科技和創新，香港擁有世界頂尖的科研實力和人才，而本地及珠三角的港資製造業更有數十年雄厚根基，期望未來特區政府加緊在創科及工業施策發力，引領香港工業界在國家實現製造業強國、構建新發展格局的征程中，貢獻力量。