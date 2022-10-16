內銀首九個月普惠及綠色貸款增長較快

中國工商銀行（1398）、中國建設銀行（939）及交通銀行（3328）發布公告，回顧今年首九個月信貸業務發展情況，三家銀行的普惠及綠色貸款業務增長較快。當中，中國工商銀行（4620）期內為實體經濟新發放5萬億元人民幣（下同）以上投融資，當中綠色貸款增34.0%，普惠貸款餘額增37.6%。

該行表示，下一步將深入貫徹二十大精神，進一步加大對實體經濟支持力度，保持良好經營態勢，為經濟發展和全面建設社會主義現代化國家貢獻工行力量。

2022年9月底，該行境內人民幣貸款餘額比上年末淨增加2.2萬億元，保持同業領先，同比多增4573億元。該行製造業和綠色貸款餘額、增量均排名市場首位。製造業貸款餘額比上年末增37.5%；綠色貸款較年初增長約9,500億元，增幅34.0%。

在服務科技創新方面，戰略新興產業貸款餘額突破1.6萬億元，增幅達到59.2%。在服務普惠金融方面，推進數字普惠金融發展，普惠貸款餘額較上年末增量超4,100億元、增幅37.6%。在服務鄉村振興方面，涉農貸款餘額突破3.2萬億元，增加近6,000億元，增幅22.6%。

中國工商銀行表示，下一步將深入貫徹二十大精神，進一步加大對實體經濟支持力度，保持良好經營態勢。（資料圖片）

中國建設銀行方面，截至9月底，人民幣貸款近20萬億元，較上年末增加2.1萬億元，同比多增近5,200億元。普惠金融貸款近2.3萬億元，較上年末增22%，廣泛惠及小微企業、個體工商戶、涉農客戶等普惠金融群體；投向製造業的貸款人民幣2.2萬億元，較上年末增32%，服務經濟轉型升級和製造業高質量發展；基礎設施行業領域貸款餘額人民幣5.66萬億元，較上年末增加近人民幣5,800億元。

另外，綠色貸款近人民幣2.6萬億元，較上年末增32%，個人住房貸款餘額人民幣6.5萬億元，較上年末增加人民幣1,100億元，擬出資人民幣300億元設立住房租賃基金。

交通銀行方面，今年前九個月融資總量超過8,000億元。其中，境內人民幣各項貸款較上年末增10.63%，同比多增人民幣950億元；戰略性新興產業貸款、製造業中長期貸款、普惠型小微企業貸款保持較快增長，增幅均超過境內人民幣各項貸款總體增幅。

全面服務區域協調發展，前九個月京津冀、長三角、粵港澳大灣區增量貸款佔比超過60%。客戶投向上，致力於通過數字化轉型加快消費貸款產品創新與迭代，滿足個人客戶衣食住行醫等場景需求，截至9月末，個人消費貸款餘額較上年末增長45.18%。

截至9月底，境內綠色信貸重點支持綠色交通、綠色建築、清潔能源設施建設運營、能源系統高效運行等領域，綠色信貸餘額超人民幣6,000億元，較上年末增幅超25%。普惠型小微企業有貸款餘額的客戶數較上年末實現較快增長。

9月底「專精特新」中小企業貸款較上年末增長42.61%、科技金融授信客戶較上年末增長35.62%。截至9月底不良貸款餘額、不良貸款率均較6月底下降，資產質量保持穩定。