港股半日跌近200點　新能源汽車受挫　蔚小理瀉約7%｜持續更新

上周五美股高開低走，反覆下挫，道指再失3萬點，納指跌幅更達3%以上。恒生指數ADR亦挫逾200點，收報16358點。



【12:00】中午收報16399點

恒生指數中午收報16399點，跌188點或1.13%，成交額約513.58億元。

信義光能（0968）半日跌8.5%，報7.32元，成交額2.18億元，創逾兩年新低。

新能源汽車普遍受壓，蔚來（9866）半日跌近7.5%，小鵬汽車（9868）跌逾7%；理想汽車（2015）跌近7%。

科指中午收報3127點，跌79點或2.46%。

【10:15】跌幅一度擴至近200點

恒生指數早段一度短暫倒升，及後再掉頭向下，跌幅曾擴大至近200點，低見16399點。

成份股方面，李寧（2331）跌逾8%；百度（9888）急挫逾7%，低見96.4元，跌破今年3月低位99元，創在港上市以來新低。

恒生科技指數跌逾3%，進一步下試3100點關，續創指數創立以來新低。

【09:20】港股低開逾百點

恒生指數開報16479點，跌107點或0.65%。恒生科技指數報3159點，低開47點或1.47%。

重磅股京東集團（9618）低開3.78%，報168.2元；百度（9888）低開逾半成，報98.9元；美團（3690）亦挫逾2%；騰訊（0700）則跌約1.6%；阿里巴巴（9988）低開1%；小米（1810）低開0.7%。

新股潤歌互動（2422）高開103%，報1.3元，一手4,000股帳賺2,640元。該股上周五暗盤交易收漲54%。