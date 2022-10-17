莎莎次季港澳同店銷售按年增6.7%　國內關閉29間虧損門店

莎莎國際（0178）公布第二季銷售數據，截至今年9月底止三個月，集團總體營業額為7.5億元，按年跌1.1%，與2018/19年度同期則跌62.1%。港澳區同店銷售按年增長6.7%，每宗交易平均金額增3.3%；交易宗數則跌10.6%。



期內，港澳地區營業額錄得4.78億元，按年跌8.5%；線上業務則跌1.7%至1.42億元；中國內地營業額更挫9.8%，至5,920萬元。至於來自馬來西亞的營業額則大升2.48倍，至7,080萬元，恢復至疫情前水平的 77.4%，集團稱反映當地防疫措施自今年 4 月 1 日起有所放鬆帶來裨益。

莎莎國際提到，自本財政年度起，集團零售和批發業務每個月均錄得按年正增長，此增長由本地消費帶動，並且受惠於集團響應香港特區政府消費券計劃而及時推出促銷活動吸引消費者。然而，澳門特區於今年7月首次實施全市封城，導致遊客人次大幅下降。澳門特區的零售和批發業務繼續錄得明顯下降。

內地市場上季同店銷售倒退11%

在中國內地，第二季銷售和同店銷售分別下降 9.8%和11%，主要由於疫情爆發和消費疲弱所致。集團透過理順內地店舖網絡，作為提升盈利能力的其中一項措施，集團於季內關閉29間錄得虧損的店舖。

然而，中國內地市場仍然是莎莎的重要市場，短期內，集團會按照店舖的營運表現和盈利能力，繼續優化店舖網絡，並嚴格控制整體成本，以減低虧損及保留實力，長遠支持集團在中國內地市場的持續發展。