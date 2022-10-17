中電首9個月香港業務售電量減2.3%　燃料價升致年內淨電價增10.6%

中電（0002）公布截至今年9月底首9個月業務狀況，其中香港業務售電量按年跌2.3%至26,872百萬度。縱使新冠病毒個案在今年夏季急增，經濟活動復甦緩慢，但7至9月商業和基建公共服務客戶類別售電量按年增加。

中電又指出由於國際燃料價格急升，每月燃料調整費亦隨之上升，導致淨電價自今年1月以來增加10.6%。

在談及潔淨能源項目「可再生能源上網電價」計劃時，公司指出截至今年9月底，已獲審批或接駁至電網的項目總發電容量達327兆瓦。

季度派息每股0.63元

另一方面，公司指出EnergyAustralia不符合對沖會計的能源合約須按規定以市價計值，致今年首9個月繼續出現重大不利公平價值變動，而變動不低於上半年所匯報的水平。公司指出有關未變現虧損是基於合約在某個特定時間情況，將會隨時間變更，並會在合約到期時消除。

公司指出長期而言EnergyAustralia預期而受惠於高企的批發電價，但必須能在價格上升情況下生產及調度電力。

公司又指出第三季股息為0.63元，與去年同期及今年首兩季派息一致。

此外中電宣布委任陳智思為公司的獨立非執行董事及可持續發展委員會成員。