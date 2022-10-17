道指升近600點　納指漲3.3%｜持續更新

英國新任財相侯俊偉宣布取消大部份由關浩霆提出的減稅措施，帶動英國匯﹑股﹑債三個主要資本市場上揚，美股亦受到帶動，三大指數早段均造好，其中道指升逾500點。



【03:20】

道指報30,179點，升544點或1.84%；標指報3,676點，升93點或2.61%；納指報10,662點，升340點或3.3%。

【02:20】

道指報30,221點，升586點或1.98%；標指報3,680點，升97點或2.72%；納指報10,682點，升361點或3.5%。

【01:03】

道指最新報30151點，升517點，標普升90點，報3673點，納指升330點，報10651點。

【22:46】

道指升幅略為收窄，最新報30173點，升538點，標普升95點，報3678點，納指升338點，報10661點。

個股方面，Tesla飆6.5%，蘋果升2.4%，摩通升3.5%，美航升0.8%。

恒指夜市期指升321點，報16888點，較今日收市高水275點。

匯市方面，英鎊急升2.06%，報1.1402，美元兌加元跌1.11%，歐元兌美元升0.85%。

【21:42】

道指升幅擴大至逾600點，最新報30289點，升654點，標普升101點，報3684點，納指升341點，報10662點。

【21:37】

道指最新報30156點，升521點，標普升81點，報3664點，納指升276點，報10596點。

歐洲股市亦上升，英國股市升77點，報6935點，德國股市升227點，報12665點，法國股市升6039點，升107點。意大利富時MIB指數升380點，報21311點，西班牙指數最新報7554點，升171點。

匯市方面，美匯指數回落，最新報112.54，跌0.68%。