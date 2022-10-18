恒指半日升171點　體育用品股續挫　比亞迪升6%撐市｜持續更新

受美國銀行理想季度業績和英國政策大逆轉刺激，隔晚美股大幅反彈，收市全線上升。ADR港股比例指數收報16815，較本港恒指收市高202點或1.2%。



【12：04】

恒指半日升171點，報16784點，成交532.9億元。科指升2.49%，報3279點。

科技股普升，阿里巴巴 （9988） 升逾3%，騰訊 （0700） 、美團 （03690） 升近2%，嗶哩嗶哩（9626）升超6%。

比亞迪 （1211） 盈喜，股價升6%，報204.6元，成交額17.41億元。

體育用品股續挫，安踏 （2020） 跌超5%破底，李寧 （2331） 跌近3%，特步（1368）跌逾1%。

【10：56】

港股一度轉跌後回升至31點，報16644點；科指升0.95%，報3230點。

ATM中，美團 （3690）升0.73%，阿里巴巴 （9988） 、騰訊 （0700） 升近2%。

比亞迪 （1211） 升幅略收窄至近5%，報202.6元。

安踏 （2020） 跌幅擴大至9%，一度破底低見74.15元，李寧 （2331） 再跌逾4%，特步 （1368） 跌逾5%。

【09:53】

恒指升186點，報16799點；科指升2.04%，報3265點。

莎莎（0178）跌近2%，該公司上季港澳營業額跌8.5%，同店銷售升6.7%；但內地市場上季同店銷售倒退11%，公司於內地關閉29間店。

維達國際（3331）挫近3%，該公司第三季EBITDA急跌四成。

體育用品股續跌，安踏（2020）跌近6%，李寧（2331）挫超2%，特步（1368）跌近2%，惟361度（1361）升0.62%。

【09:20】

恒指今早高開247點，報16860點；科指升2.06%，報3266點。

科技股普升，阿里巴巴 （9988） 升近2%，騰訊 （0700） 、美團 （3690） 升逾2%，嗶哩嗶哩（9626）升超6%。

另外，比亞迪 （1211） 盈喜，股價造好升逾6%，公司預計前三季度純利為91億人民幣至95億人民幣，按年增近3倍。