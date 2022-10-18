MPF｜積金評級﹕年內人均蝕4.67萬元　GUM﹕總資產跌至9700億元

環球股市表現疲弱，促使不少可供強積金賬戶持有人投資的基金，在年內均錄得虧損。據強積金顧問GUM報告，指出宏利環球精選（強積金）計劃宏利MPF歐洲股票基金從年初至今，錄得虧損40.87%，為年內表現最差的基金。

至於表現最好為交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行強積金保守基金，年內錄得回報0.67%。

宏利市場佔有率排第一

GUM亦指出截至今年9月，本港強積金營運商市場佔有率排名，宏利排名第一，市佔率為27%，滙豐排名第二，市佔率為17.8%，永明則以11.1%，排名第三。

GUM又指出9月強積金成員主要將資轉入保證基金及及強積金保守基金，佔淨流動資金7成。該公司執行董事王玉麟指出，就資金流向以及強積金總資產下跌至9,700億元，認為強積金成員應避免就市場波動而過於頻繁調整強積金資產配置，反應多理解個人的資產分佈和相關資產於現時市況下所受到的影響，及或考慮較長線的投資年期。除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。如有疑問,建議成員可和強積金投資專家了解適合自己的投資部署。

行政長官李家超10月19日發表任內首份《施政報告》。（張浩維攝）

積金評級﹕上季資金流出債券基金

另一方面，積金評級公布457萬名強積金成員的平均賬戶結餘約為21.1萬元，即每名僱員較2022年初下跌約46,700元，下跌了18.1%。

香港獨立的強積金研究專家積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示：「 2022年債券基金的資金流出量最高。隨著加息，債券的資本價值亦下降。9月份季度資金持續流出債券基金，這顯示成員預計仍會再加息。」

積金局籲賬戶持有人切勿試圖捕捉市況

就強積金基金上月表現，積金局指出強積金乃跨越超過40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況 ，以免得不償失。

積金局又指出，過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦 能夠回升，就以過去5年為例，強積金扣除收費和開支後，其中3年的淨回報就超過1成（分別為2017的22.3%、2019年的12.2%及2020年的11.7%）。在2008年金融海嘯期間 , 強積金錄得30.2%負回報，但2009年及2010年已分別回升並錄得26.6%及7.8%的淨回報。截至今年6月底，強積金自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.8%，高於同期的1. 8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗 。