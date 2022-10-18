星展丘卓文料明年本港樓價跌5%　籲檢討辣招

星展銀行（香港）研究部董事丘卓文指出，從年初至今本港樓價累跌8%，與去年高峰期相比跌幅更達11%，較2008年金融危機爆發後，樓價兩度跌11%的調整幅度為深。

他指出未來一年啟德區新盤供應商最多，預料在有效按揭利率達3.5厘情況下，對樓市氣氛帶來影響。加上港股下跌對財富產生負面影響，令到部份業主售樓，及一手供應量較高峰期的1.8伙為多，相信發展商開價時會較保守。

對於明年樓市前景，丘卓文預料明年樓價或下跌5%，又認為已到了檢討辣稅的時間。他進一步指出若明年樓價再度下跌，或導致負資產個案增加。不過若本港經濟復甦﹑恢復通關及失業率下跌，以及工資回升，相信未必會出現業主不供樓及斷供個案增加。若政府對辣稅進行檢視，取消買家印花稅等稅項，亦可刺激需求回升，不過二手市場供應增加，所以不預期樓價會迅速反彈，惟樓價跌幅可放緩。

不預期本港供應出現過度

他指出目前本港樓價下跌與息口因素有關，而賣樓步伐較慢﹑發展商開價保守，以及2025至2026年供應不跌反升，因此不預期市場會出現供應過度。政府是否能將土地脫手供發展，則取決於會否調整底價。

他指出隨著各地積吸納人才，及處於加息環境，外圍及金融市場變化較預期長，加上目前市場內並無炒家，對於辣招是否有保留需要認為有檢視需要。