企業搶人　有行業招聘廣告增3成　餐飲企業推鼓勵打工仔轉工產品

搶人才已成為本港企業首要工作。JobsDB最新招聘廣告數字反映企業本地招聘活躍，今年首三季按年升37%，其中以第二季按年大增逾五成（51%）。各行業工種的人才需求較去年均有所增加，首三位分別為行政與人力資源（32%）、酒店及餐飲（29%）及會計（23%）。

JobsDB作為SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台，特別推出全新「SEEK Better」企劃，提醒打工仔「堅『辭』就是為了找到更好」，適時從忙碌且重覆的工作中抽離，重新檢視自己的需要，訂立長遠的職涯規劃；同時，亦為感到工作陷入困境、或未意識到自己可以有更好的工作前景的打工仔敲響警號，鼓勵其趁疫後招聘市場氣氛熾熱，追尋更理想工作及生活方式。

JobsDB香港區營運總監李政勳表示：「香港工作壓力大，工時之長更為全球數一數二，長期工作與生活失衡，不但容易出現工作怠倦，更可能會影響身心健康。我們希望透過今次企劃鼓勵打工仔重新審視自身，追求工作及生活間的理想平衡點，同時尋求職涯的更佳機遇。」李政勳又補充：「一份更好的工作，不僅僅代表獲得更可觀的薪酬待遇，它亦可能為打工仔帶來新的工作挑戰，促使打工仔不斷提高技能或擴展知識，成就更好自己。」

提醒打工作適時審視職涯發展

據溫多娜所知今次企劃，JobsDB更特別聯乘三個本地餐飲品牌，推出一系列期間限定產品及優惠，包括以「放工就要『酒』」為主題，與香港手工啤酒品牌獅子山啤推出限量聯乘手工啤，鼓勵打工仔準時放工，尋找工作及生活平衡；以「『珍』係轉工了」為主題，與連鎖茶飲店茶星人聯乘，提醒打工仔適時審視自己的職涯發展；以及與連鎖咖啡店Beans推出「好聚好散...水餅」bye-bye優惠，供成功部署踏出舒適圈的打工仔訂購。