美匯跌穿112 油價偏軟 布油險守90美元｜持續更新
撰文：張偉倫
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歐美股市繼續反彈，當中道指更在早段抽升逾600點。金融及科技股均成為投資者追捧對象。
【21:54】
美匯跌穿112，最新報111.85，跌0.17%。美元兌多種主要貨幣均下跌，歐元兌美元最新報0.9867，升0.26%，澳元兌美元最新報0.6331，0.64%，美元兌瑞士法郎跌0.29%，美元兌日圓最新報148.97，跌0.05%，英鎊兌美元最新報1.1331，跌0.24%。
大宗商品方面，紐約期油最新報84.47美元，跌1.16%，布蘭特期油最新報90.94，跌0.74%。
金市方面，紐約期金每盎司最迎報1,660.8美元，跌0.19%，現貨金升0.29%，報1,654.9美元。
【21:38】
美國大型銀行股相繼公布業績，剛公布季績的高盛早段抽升4.5%，摩根士丹利升3.6%，摩根大通升3.25%。
保險股方面，AIG升2.67%。
科技股亦上揚，Tesla升2.6%，蘋果升2.5%。
【21:32】
歐美股市延續升勢，其中道指早段升617點，報30803點，標普指數最新報3758點，升80點，納指升285點，報10961點。
歐洲股市方面，英國富時指數升75點，報6995點，德國DAX指數報12933點，升284點，法國CAC指數最新報6135點，升95點。