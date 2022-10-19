港股半日跌近200點　李寧瀉逾4%　就商品設計風波致歉｜持續更新

周二美股三大指數繼續走高，道指收漲337點，連續兩日站高於三萬點關；納指升幅稍遜，全日漲0.9%；標指則升1.14%。惟恒指ADR未能跟隨外圍造好，跌208點或1.25%，報16705點，即月夜期跌192點，報16688點，低水227點。



【12:00】半日跌近200點

恒生指數中午收報16715點，跌198點或1.18%，成交額僅411.11億元。

李寧（2331）跌逾4.5%，報54元，成交額7.94億元。公司今日就「逐夢行」秀款部分產品的設計及造型引起外界困擾和疑慮致歉，稱有關產品設計以飛行為主題，並重申設計源於中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽。

港交所（0388）績前偏軟，跌0.5%，收報256.6元。

【10:05】港股倒升後再掉頭 科指插逾2%

內房及物管股走高，禹洲集團（1628）曾飆高15%；碧桂園（2007）升半成；時代中國（1233）升逾4%；旭輝（0884）曾升8%後，升幅收窄至1.6%。

旭輝永昇服務（1995）曾漲逾一成，現升8.4%；合景悠活（3913）、融創服務（1516）曾漲超5%。

恒生科技指數一度跌逾2.6%，低見3247點，現跌約2.2%。

【09:20】港股低開108點

恒生指數低開0.64%或108點，報16805點。恒生科技指數跌0.82%或27點，報3308點。

藥明生物（2269）低開逾2%，報49.35元。

據報蘋果公司削減iPhone 14 Plus產量，並告知最少一家中國製造商立即停止生產iPhone 14 Plus部件，又向中國的兩個下游供應商分別削減70%和90%的訂單量。

舜宇光學（2382）低開近2%，報76.8元；瑞聲科技（2018）平開。