港交所Q3溢利挫30%符預期　歐冠昇：為迎接市場回暖做準備

港交所（0388）公布截至9月底止業績，第三季股東應佔溢利為 22.63 億元，按年下跌 30%，大致符市場預期。收入按年跌17%，至43.2億元。基本每股盈利為1.79元。



截至9月底，首三季集團溢利70.99 億元，按年下跌 28%；收入跌13%，至136.02億元。

市場數據方面，聯交所的股本證券產品首三季平均每日成交金額按年挫33%，至1,074億元。港股通平均每日成交金額更挫37%，至291億元；至於滬股通及深股通平均每日成交金額則跌18%，至1,013億元。

IPO市場方面，第三季香港首次公開招股市場回暖，期內共有 29 隻新股上市，總集資額達 535 億元（包括 全年至今最大新股中國中免 ），是 2022 年上半年集資額的兩倍多。

行政總裁歐冠昇表示：「雖然財務數據較去年同期創下的紀錄有所下跌，現貨市場表現持續疲弱，但我們也看到新股市場出現復蘇跡象、衍生產品市場交易暢旺、滬深港通和債券通繼續表現強勁。我們已經為迎接市場回暖做好準備。展望未來，我們將繼續投資人才與科 技，同時積極審慎地管理成本，圓滿落實各項工作，致力於實現建設『面向未來的領先市場』的願景。」