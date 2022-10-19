施政報告｜澳洲會計師公會﹕高端人才通行證計劃助擴大人才庫

行政長官李家超今日公布《施政報告2022》，當中有不少部份提及要推動本港經濟發展，當中包括吸引重點企業及人才來港，以及為吸引家族辦公室來港設立，計劃向合符資格者提供稅務寬免等。政府的措施獲得不少商界團體，以及專業機構支持。



澳洲會計師公會歡迎有關吸引人才措施

澳洲會計師公會歡迎新一份施政報告以大篇幅措施針對吸引及挽留人才，擴大人才庫，著重振興經濟。面對全球人才競爭激烈及本港勞動人口流失，設立「引進重點企業辦公室」及「人才服務窗口」的建議尤其創新及務實， 從前期吸引到落地支援，全方位合作協調，能夠令整個流程更全面高效。然而，市民及商界最關注的通關問題尚未有明確的時間表，公會促請政府能早日與內地商討實現逆向隔離或更方便跨境旅行的措施，與內地重新接軌。

公會認為「高端人才通行證計劃」有助擴大本地人才庫，亦歡迎放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」，將逗留期限由一年延長至兩年等一系列措施。建議政府可同時考慮設立投資移民計劃，吸引高淨值人士及其家庭來港。此外，根據公會近期調查，高達四成受訪者認為專業資格互認有助擴充人才庫，建議政府考慮增加與其他地區的專業資格互認範圍，吸引更多持有海內外認可專業資格的稀缺職位人士來港。