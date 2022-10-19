施政報告｜羅兵咸﹕歡迎政府修改上市規則　便利先進科技來港上市

行政長官李家超今日公布《施政報告2022》，當中有不少部份提及要推動本港經濟發展，當中包括吸引重點企業及人才來港，以及為吸引家族辦公室來港設立，計劃向合符資格者提供稅務寬免等。政府的措施獲得不少商界團體，以及專業機構支持。



澳洲會計師公會歡迎有關吸引人才措施

澳洲會計師公會歡迎新一份施政報告以大篇幅措施針對吸引及挽留人才，擴大人才庫，著重振興經濟。面對全球人才競爭激烈及本港勞動人口流失，設立「引進重點企業辦公室」及「人才服務窗口」的建議尤其創新及務實， 從前期吸引到落地支援，全方位合作協調，能夠令整個流程更全面高效。然而，市民及商界最關注的通關問題尚未有明確的時間表，公會促請政府能早日與內地商討實現逆向隔離或更方便跨境旅行的措施，與內地重新接軌。

公會認為「高端人才通行證計劃」有助擴大本地人才庫，亦歡迎放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」，將逗留期限由一年延長至兩年等一系列措施。建議政府可同時考慮設立投資移民計劃，吸引高淨值人士及其家庭來港。此外，根據公會近期調查，高達四成受訪者認為專業資格互認有助擴充人才庫，建議政府考慮增加與其他地區的專業資格互認範圍，吸引更多持有海內外認可專業資格的稀缺職位人士來港。

羅兵咸永道﹕歡速政府搶人才措施

羅兵咸永道中國稅務及商務諮詢合夥人王舜宜表示：「目前全球各地皆在爭奪人才，我們歡迎特區政府擬推出的一系列招商引資引才措施，特別是將香港的產業發展和人才培養管道打通，從制度創新、落地措施、到跟蹤管理的全週期服務都計劃周詳。各項措施包括成立『引進重點企業辦公室』和『人才服務窗口』以及在各駐內地辦事處和海外經濟貿易辦事處設立『招商引才專組』，並推出『高端人才通行證計劃』及延長工作簽證年期，都很大程度增加香港的吸引力和競爭力，期望有關措施能盡快實行和配合好宣傳計劃。另外，對合資格外來人才在成為香港永久性居民後退還在港置業已繳付額外的印花稅，亦可作爲吸引人才的短期措施之一，由於估計實際受惠人數不多，故相關措施對整體稅收影響不大。特區政府亦應配合其他有效長遠配套政策，讓來港人士『落地生根』。另一方面，就如何培育本地人才，特區政府可就新興領域開展培訓計劃和提供培訓資助，通過創造優秀的勞動力來滿足僱主的需求以及更做大做強新興產業。」

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示：「我們歡迎特區政府將修改上市規則，以便利先進科技公司上市融資。這些公司很多均具有潛力，而且受到很多機構投資者的關注，為促進這些公司上市，監管機構考慮其獨特性，並制定新的上市制度，在不損害股東保護的情況下，幫助這些未能滿足現行上市要求的先進技術公司上市融資，將有助資本市場多元化發展，吸引更多不同類型投資者，鞏固香港國際金融中心地位。同時，透過重新定位GEM，將可協助中小企業和初創企業增加融資渠道。此外，我們認同香港應該加快開發更多以人民幣計價的投資工具，強化香港作為最大離岸人民幣業務中心的優勢，促進人民幣國際化。」