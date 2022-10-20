日圓未止跌　兌美元失150關　專家指兩大因素左右圓匯去向

日圓匯價近期成為市場人士關注對象，為穩定呈現弱勢的圓匯，日本財金官員已連番發聲，卻未能成功讓日圓止跌之餘，兌美元更跌穿150大關，低見150.1，最新報149.94。每百日圓兌港元最新報5.233。

有市場人士認為，日圓前景仍偏弱，認為往後圓匯走勢要視乎日本央行潛在對匯市干預的力度，以及聯儲局加息幅度。同時日圓下跌機會較大，認為計劃前往日本旅行者，毋須急於兌換日圓。



日圓尋底與日美兩國貨幣政策背馳有關。美國聯儲局為壓抑通脹，在年內已加息5次，累計加息幅度達3厘，目前市場人士更預期當局會在11月及12月議息會議，各加息0.75厘。反觀日本央行仍維持現行量化及質化寬鬆政策，透過實施控制孳息曲線，將10年期國債孳息率保持在0.25厘以下。

官員連番出口術冀穩匯價

隨著兩地息差拉闊，日圓匯價自然難擺脫弱勢，同時亦引發投資者進行沽日圓﹑買美元的套息交易，加劇日圓跌勢。有報告指出，上月日本沽日圓﹑買美元規模首次破千萬億日圓。

面對日圓不斷向下，日本財金官員多次出口術希望穩守匯價，其中財務大臣鈴本俊一更指出，要針對投機行為採取行動。同時日本政府及央行在上月亦曾入市干預，規模高達2.84萬億日圓，可是效果相當有限。

圓匯前景繫於兩大因素

就日圓近期持續下跌，恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，與日美兩國貨幣政策背馳有關。日本央行致力將十年期國債孳息率維持在0.25厘，可是在過去一星期美國十年期國債孳息率卻維持在4厘以上，兩地息差對日圓匯價相當不利。

另一方面日本已連續14個月出現貿易赤字。縱使上月日本受惠於日圓弱勢，出口按年增長28.9%，可是入口增幅達到45.9%，導致日本貿易赤字總額逾2萬億日圓。隨著貿赤將資金從日本流出，進一步加強淡友沽空日圓的信心。

在談及日圓前景時，溫灼培直言認為日圓下跌機會較大。至於會否下跌至1989年的低位160時，則需要視乎兩大因素，一是美國聯儲局在11月3日議息會議後對通脹的言論，及未來加息幅度，另一個因素為日本央行或會再度干預匯市的力度。

他又指出隨著日圓下跌機會較大，認為計劃前往日本旅行者，毋須急於兌換日圓。