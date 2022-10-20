恒指半日跌400點守萬六關　ATM插水　新世界挫2%曾破底｜持續更新

美國十年債息升穿4.1厘，創近14年新高，拖累隔晚美股三大指數，ADR港股比例指數報16260點，較周三恒指收市跌250點。另外，隔晚離岸人民幣下滑，收造7.2648兌一美元，貶463點子。



【12：00】

恒指半日跌400點，報16110點，成交640.4億元。科指跌3.42%，報3087點。

ATM插水，阿里巴巴 （9988）挫超5%，騰訊 （0700）跌近5%，美團（3690）跌超6%。

另外，藥明生物 （2269） 大挫逾9%，報42.85元，成交額15.48億元。新世界 （0017） 股價再跌逾2%，一度低見18.22元再破底。

【10：23】

恒指今早低開後，跌幅迅速擴大至近500點，下試16000點，現報16053點，挫457點；科指跌幅擴大，挫4.16%，報3063點。

比亞迪 （1211） 、吉利 （0175）跌近5%，長汽 （2333） 跌5%破底，廣汽 （2238） 跌近3%。

ATM插水，阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌近6%，騰訊（0700）跌近5%。

【09：31】恒指創逾13年低

恒指今早低開後，跌幅迅速擴大至逾300點，跌穿2011年10月4日的低位16170點，創2009年5月以來、超過13年來新低。

【09：20】港股再試底

恒指今早跌開280點，報16230點；科指跌3.3%，報3091點，續創紀錄新低。

科指成分股普跌，理想汽車（2015）跌超9%，百度（9888）跌超8%，蔚來（9866）、小鵬汽車（9868）跌超7%，阿里巴巴（9988）、嗶哩嗶哩（9626）跌超5%，美團（3690）跌逾3%，騰訊（0700）跌近3%。

體育用品股續挫，李寧 （2331） 跌逾3%，安踏 （2020）、特步 （1368） 跌逾1%。