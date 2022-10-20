港股險守萬六點關　全日跌231點　阿里跌穿70元

美國十年債息升穿4.1厘，創近14年新高，拖累隔晚美股三大指數，ADR港股比例指數報16260點，較周三恒指收市跌250點。另外，隔晚離岸人民幣下滑，收造7.2648兌一美元，貶463點子。



【16：38】

港股今日低開低收，更一度迫16000點關口邊緣，惟午後跌幅收窄，最終跌231點。

恒指最新報16280點，國指收市報5512點，跌85點，科指跌75點，報3120點，收市報1,267.8億元。

醫藥股今日走勢個別，藥明生物（2269）跌9.5%，石藥（1093）升2.1%，中生製藥（1177）升1.5%，康方生物（9926）升2%。

科技股今日低收，阿里（9988）曾低見68元，創新低，收市報69.9元，跌3.9%，美團（3690）跌2.6%，收市報140.8元，騰訊（0700）跌4.8%，收市報232.4元。

內需股亦處於弱勢，李寧（2331）跌4.1%，海底撈（6862）跌1.1%，安踏（2020）則升0.8%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌2.9%，龍湖（0960）跌1.8%。

【15：23】

內地股市低收，上證收市報3035點，跌9點，深成收市報10965點，跌61點，滬深300指數收市報3754點，跌21點，創業板指數收市報2401點，跌24點。

亞太區股市方面，日股收市報27006點，跌250點，台股跌30點，報12946點，韓股跌19點，報2218點。

港股方面，恒指最新報16295點，跌215點，國指跌79點，報5517點，科指跌65點，報3130點。

【13：51】

恒指跌勢再次加劇，最新報16229點，跌282點。美團（3690）跌4.6%，同程旅行（0780）挫9.1%，攜程（9961）跌3.8%。

【13：36】

有傳內地修改防疫措施，將轉成為2+5，內地股市轉跌為升，上證最新報3054點，升10點，深成最新報11048點，升21點。

港股則跌幅較今早收窄，最新報16299點，跌212點，國指跌80點，報5517點，科指跌64點，報3132點。

【13：00】

港股午後初段跌幅收窄至232點，報16278點。科指跌2.42%，報3119點。

阿里巴巴 （9988）、騰訊 （0700）挫超4%，美團（3690）跌近5%。內地航空股急升，南航 （1055） 升近3%，東航 （0670）、國航 （0753） 升逾1%。

外電引述消息報道，內地正探討放寬對境外入境旅客實行的隔離限制措施。討論中的方案有將防疫隔離措施從目前的7天集中隔離及3天居家健康監測，縮短至「2+5」，即指2天閉環防疫集中隔離外加5天居家自我健康監測。

【12：00】

恒指半日跌400點，報16110點，成交640.4億元。科指跌3.42%，報3087點。

ATM插水，阿里巴巴 （9988）挫超5%，騰訊 （0700）跌近5%，美團（3690）跌超6%。

另外，藥明生物 （2269） 大挫逾9%，報42.85元，成交額15.48億元。新世界 （0017） 股價再跌逾2%，一度低見18.22元再破底。

【10：23】

恒指今早低開後，跌幅迅速擴大至近500點，下試16000點，現報16053點，挫457點；科指跌幅擴大，挫4.16%，報3063點。

比亞迪 （1211） 、吉利 （0175）跌近5%，長汽 （2333） 跌5%破底，廣汽 （2238） 跌近3%。

ATM插水，阿里巴巴（9988）、美團（3690）跌近6%，騰訊（0700）跌近5%。

【09：31】恒指創逾13年低

恒指今早低開後，跌幅迅速擴大至逾300點，跌穿2011年10月4日的低位16170點，創2009年5月以來、超過13年來新低。

【09：20】港股再試底

恒指今早跌開280點，報16230點；科指跌3.3%，報3091點，續創紀錄新低。

科指成分股普跌，理想汽車（2015）跌超9%，百度（9888）跌超8%，蔚來（9866）、小鵬汽車（9868）跌超7%，阿里巴巴（9988）、嗶哩嗶哩（9626）跌超5%，美團（3690）跌逾3%，騰訊（0700）跌近3%。

體育用品股續挫，李寧 （2331） 跌逾3%，安踏 （2020）、特步 （1368） 跌逾1%。