施政報告｜全國政協委員李民斌：展現擔當作為、目標明確施政作風

特首李家超周三（19日）發表上任後首份施政報告，東亞（0023）聯席行政總裁、全國政協委員李民斌稱，報告內容非常豐富，提出多個宏觀長遠發展計劃，既有龐大基建、開拓新興產業的項目，也有改善民生、解決社會深層次矛盾的方案，更有具體措施擴大香港經濟的發展空間和提升競爭力，展現了擔當作為、目標明確的施政作風。

在傳統優勢產業的金融領域，李民斌認為報告提出便利具規模先進技術企業主板上市、催生更多人民幣計價投資工具、加強與內地市場互聯互通、發展綠色和可持續金融等，勢將擴闊相關金融產品種類，持續提升人民幣市場的深度和廣度，有利鞏固香港國際金融中心的地位。

至於人才政策方面，李民斌稱施政報告在吸引人才和企業方面着墨甚多，前者有針對性地爭取高端金融和創科人才，後者更突破性地提出具吸引力的特別配套措施引進重點企業，展示政府在新形勢下提升競爭力的決心，以新方法、新思維應對香港最迫切的挑戰。另外，成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，亦顯示出政府致力做好市場促成者的角色。

是次報告提出了發展藍圖外，亦設定了多個績效指標(KPIs)，以監督進度和成效，要達成各項目標的關鍵在於執行力和行動力，更需要社會各界群策群力，聚焦發展。李民斌稱，「本人全力支持，期待與政府及業界齊心提升香港發展新動能，並以香港所長、服務國家所需。」