本港上季失業率降至3.9%　消費及旅遊行相關行業失業率跌至5.8%

政府公布今年7至9月失業率，由6至8月的4.1%降至3.9%；就業不足率則由2%降至1.8%。

政府指出在今年7至9月許多行業失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾﹑修葺及保養業及餐飲服務活動業有相對明顯跌幅。就業不足率方面，餐飲服務活動業及教育業。

政府指出在今年7至9月失業人數為15.53萬人，較今年6至8月減少6,600人，同期就業不足人數減少7,400人至6.9萬人。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「隨着本地經濟活動繼續恢復，勞工市場進一步改善。今年7月至9月經季節性調整的失業率較今年6月至8月下跌0.2個百分點至3.9%，就業不足率亦下跌0.2個百分點至1.8%。總就業人數繼續增加1.96萬人至362.8 9萬人，失業人數進一步減少6,600人至15.53萬人。」

失業人數減少6600人

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在今年7月至9月較上一個3個月期間下跌0.4個百分點至5.8%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5個百分點至6.2%，零售業的失業率下跌0.3個百分點至5.7%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

展望未來，孫玉菡說：「勞工市場前景將取決於本地經濟活動進一步恢復的程度。本地疫情大致穩定及消費券計劃會繼續支持本地需求，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。社會各界必須繼續與政府同心合力，令本地疫情繼續受控。」