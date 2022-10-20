金管局延長預先批核還息不還本計劃6個月至明年7月

金管局今日（20日）聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃（計劃）6個月至2023年7月底。同時，考慮到計劃已經推出兩年半，計劃將優化部分本金還款選項，協助有能力的企業準備日後逐步回復正常還款。

金管局指出自9月宣布延長計劃3個月至2023年1月底後，金管局和相關政府部門已經對計劃的後續安排作出全面檢視。考慮到經濟前景複雜多變，部分行業的經營仍然相當困難，金管局和協調機制決定將計劃再次延長6個月至明年7月底。協調機制留意到，計劃已經先後展期五次，實行兩年半，終有一日必需結束。

此外，長時間「還息不還本」，也增加客戶日後回復正常還款的困難，尤其是近日息口趨升，還息不還本只會增加客戶的長遠利息負擔。因此，為協助有能力的企業準備日後逐步回復正常還款，協調機制會優化今年5月推出的部分本金還款選項，在為期一年恢復償還原來本金20%的選項之外，新增一項為期兩年償還原來本金50%的選項。雖然參與計劃的客戶可按自身財務狀況自由選擇是否採用部分本金還款安排，但協調機制建議，參與計劃的客戶積極考慮採用部分本金還款安排，為計劃日後退出早作準備。

有意參與「還息不還本」展期的企業客戶，於2023年2月至2023年7月期間的貸款本金還款期可獲延長6個月。貿易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。自償性的貿易融資貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。有需要貸款展期的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核原則處理。如果同一筆貸款自原貸款日起連續展期540天或以上（或同一筆貿易融資貸款自原貸款日起連續展期270天或以上），銀行可以彈性為客戶提供不同的信貸支援方案，確保有需要的客戶在符合審慎風險管理原則下繼續得到適切的援助。

關於部分還款安排，不同種類貸款的具體處理方法如下︰

分期貸款方面，例如物業抵押貸款和商用汽車貸款，客戶可以選擇每期償還原定本金還款額的20%，為期一年；或原定本金還款額的50%，為期兩年。目前已經參加20%部分本金還款安排的客戶，可以在一年期完結後選擇繼續償還原定本金還款額的20%，為期一年，也可以隨時選擇過渡至50%本金還款安排，為期兩年。與上次安排一樣，貸款年期一般予以相應延長。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敘造的商用汽車貸款。

貿易融資貸款、將在未來一年內到期償還的貸款或循環貸款未償還餘額方面，銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。

因應香港金融管理局聯同銀行業再次延長「預先批核還息不還本」計劃的新安排，按證公司宣布，「中小企融資擔保計劃」下還息不還本安排的申請期延長六個月至2023年6 月底，上限則延長六個月至合共最多42個月。

就當局再延長還息不還本計劃，渣打香港中小企業銀行主管董美怡表示: 「環球局勢不穩定，全球通脹升溫息口上升，進一步對企業構成壓力，中小企經營仍然是非常困難。相關措施能為有資金周轉困難的中小企，繼續提供緩衝以紓緩壓力。同時讓出現好轉及還款能力較好的企業，自願選擇開始部分本金還款，逐步復常，在加息環境下，更有利減低利息開支。

中小企業是本港的重要經濟支柱，作為中小企的長期夥伴，渣打會繼續全力支援中小企業，協助客戶在復蘇路上升級轉型，開拓新商機。」