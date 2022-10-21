恒指午後跌61點 碧桂園升逾6% 港交所回吐1%｜持續更新
撰文：翟梓謙
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美股三大指數連日低走，道指收跌90點，報30333點；納指跌約0.6%；標指則挫0.8%。恒生指數ADR周四收報16299點，較恒指「低水」32點。
【13：07】
港股午後初段跌61點，報16218點；科指跌0.13%，報3116點。
內房、物管股造好，碧桂園 （2007） 升近6%，高見1.42元；碧桂園服務 （6098） 亦升超3%。
港交所 （0388） 見回吐，跌幅擴大至1.02%，低見252.2元。
【12：07】
恒指半日跌28點，報16252點，成交500億元。科指升0.3%，報3129點。
ATM靠穩，騰訊（0700）升1.2%，美團（3690）升0.71%，阿里巴巴（9988）升0.72%。
內房股造好，中海外 （0688） 、潤地 （1109） 升逾2%及1%，碧桂園 （2007） 升逾6%。
另外，滙豐 （0005） 跌0.1%，友邦 （1299） 跌1%，中移動 （0941） 跌0.9%。
【10:50】
恒指指跌45點，報16234點；科指跌0.13%，報3116點。
內房股續升，龍湖 （0960）、中海外 （0688）、潤地 （1109） 升近3%，碧桂園 （2007） 升近6%，雅居樂 （3383） 升逾2%。
電力股造好，潤電 （0836） 升逾7%，中國電力 （2380） 、龍源電力 （0916） 升逾4%。
【09:20】恒指高開50點
恒生指數開報16331點，升50點或0.3%；恒生科指開報3149點，升0.9%。
京東（9618）高開3.5%，小米集團（1810）漲1.65%，美團（3690）、阿里（9988）微微高開0.3%；騰訊（0700）則逆市再跌0.17%。
中電信（0728）績後低開1.7%，公司第三季淨利潤按年增12%，累計首三季則增5%。