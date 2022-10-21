香港9月通脹4.4%　政府﹕去年9月房委會豁免公屋租金致低基數

政府公布9月本港消費物價指數，按年升4.4%，較8月時的2.5%按年升幅晞顯加快。上月消費物價升幅較大，政府指出與去年9月房委會豁免公屋租金導致比較基數較低。



政府指出剔除所有一次過紓困措施影響後，上月綜合消費物價指數升幅為1.8%，升幅與今年8月相若。

政府表示經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年9月底止的3個月平均每月升幅為0.1%，而截至今年8月底的3個月平均每月升幅為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施影響，相應升幅均為0.1%。

上月基本消費物價通脹率1.8%

政府指出上月甲類﹑乙類及兩類消費物價指數，分別按年升8.9%﹑2.4%及1.9%。若剔除所有一次過紓困措施，甲類﹑乙類及丙類消費物價指數按年升幅，分別為1.8%﹑1.7%及1.9%。

政府指出上月電力﹑燃氣及水價格按年升14.5%﹑住屋升6.4%﹑基本食品升4.3%，外出用膳及外賣升3.5%，衣履升3%。耐用品價格則跌0.5%。

政府發言人表示，9月基本消費物價通脹率維持在1.8%的溫和水平。雖然整體通脹率在9月份顯著較高，但這主要是因為去年同月香港房屋委員會豁免公營房屋租金令比較基數偏低所致。細看消費物價指數的個別組成項目，食品和衣履價格繼續錄得相對明顯的按年升幅，能源相關項目價格進一步急升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

雖然在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格將繼續顯著上升，但本地成本壓力大致輕微，在短期內應有助通脹總體而言保持溫和。政府會繼續留意情況。