日圓兌美元彈逾2%　兌港元最新報5.36　道指升近500點｜持續更新

美國聯儲局加息步伐會否出現調整，繼續成為市場人士焦點。



【00:00】

市場傳言日本央行出手托日圓，日圓反彈近2.3%。日圓兌美元曾升至146.23，每百日圓兌港元最新報5.36。

美股繼續造好，道指報30,802點，升468點或1.54%；標指報3,712點，升47點或1.29%；納指報10,729點，升115點或1.08%。

【23:13】

近期處於弱勢的日圓，兌美元曾低見151.95，隨後轉跌為升，日圓兌美元曾低見151.95，最新報148.8，每百日圓兌港元最新報5.28。

美股方面，道指升幅收窄，最新報30519點，升186點，標普最新報3681點，升15點，納指最新報10616點，升1點。

【22:27】

匯市走勢波動，美匯指數曾高見113.94，其後回落，最新報112.85，跌0.02%。

美元兌日圓仍保持強勢，最新報151.3，升0.77%，兌瑞士法郎升0.21%，報1.0058，英鎊兌美元最新報1.189，跌0.41%。不過兌歐元下跌，歐元兌美元最新報0.9799。

【22:14】

美股升幅進一步擴大，道指最新報30735點，升401點，標普指數最新報3709點，升44點，納指升92點，報10707點。

個股方面，Tesla升0.9%，亞馬遜升1.1%，蘋果升1.1%。

恒指期指夜市升107點，報16292點，較今日恒指收市高水181點。

【21:49】

外電報道美國聯儲局或在12月的議息會議放緩加息步伐，美國三大指數轉跌為升，道指最新報30548點，升214點，標普指數最新報3683點，升17點，納指升12點，報10627點。

債市方面，美國10年期國債孳息率最新報4.293厘，升6.7個基點。

【21:32】

歐美股市表現疲弱，道指最新報30216點，跌117點，標普指數最新報3650點，跌15點，納指最新報10597點，跌17點。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報12643點，跌123點，英國富時指數最新報6901點，跌41點，法國CAC指數最新報6001點，跌85點。