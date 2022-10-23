「五條煙」變好牙煙！　盤點本港金融市場眼高手低例子｜刁佬

刁佬去完一轉埠回港，心情大好，出手闊綽，買咗好多手信，除咗雪茄，其中一樣手信就係煎茶，出關後的星期五早上，同刁鳳嘆茶吹水，講起近來香港政府積極發展的金融市場「五條煙」，分別係：礦業股、生物科創板、港版SPAC及ESG、綠債。

各位觀眾，五條煙嚟啦，不過係牙煙嘅煙，五條煙中礦業股率先陣亡，近年大家仲有無聽過有咩空前絕後兼曠世傳奇的礦業股上市？幾乎係零。上市規則第十八章已近乎名存實亡。

承襲上市規則第十八章，推出的上市規則第十八A章的生物科技公司，除咗初推出時多人關注外，推出4年來都係得47間公司上市，成立生物科創板的目標，係想提升醫療及生物科技行業融資中心的地位，點知多間公司平日成交連一千萬都無，有不少更是零成交。一個咁唔活躍的二級市場，試問又怎可成為行業融資的中心？

港版SPAC推出時，SPAC的熱潮已過。四間港版SPAC公司：Aquila Acquisition(7836)、Vision Deal HK Acquisition(7827)、匯德收購(7841)及Interra Acquisition(7801)上市後跌破10元發行價，長期零成交。情況就好似舊年刁佬的分析，港版SPAC推出後就如古董一樣，係供人欣賞，話畀人聽人有我有。

潮流興講ESG，即環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）及公司治理（G，governance），作為世界公民當然要重視ESG，發生匯豐銀行職員抨擊ESG後，亦無人夠膽公開質疑ESG。一個國際金融中心連股票及債務市場這傳統投資工具都未搞好，就以ESG為業務首要任務，淨係用個腦諗都知邊個先係重要市場，但偏偏班官就不分輕重，刁佬都唔知講乜好。

至於綠債，香港政府發行的綠債二五(4252)首日即破發，已顯示市場對此產品的態度。香港政府綠債2.5厘的保底利率實在太低，市面上相關的低風險投資產品回報及靈活性可能比綠色零售債券更高。似乎發行綠色零售債券的官員，連全球加息的大勢都傻傻看不清，在當時未能預視到利率環境的快速變化，及資本市場的投資產品。看財庫局的宣傳，都只著重債券如何綠色，如何對香港的可持續發展作出貢獻，市場反應不是當局最關心的問題，估計政府都不會參與產品的市值管理，這已註定了產品的未來價格走向。一個投資表現不好的投資產品，仲要首次推出就出閘脫腳，試問又如何有良好發展。

講完呢五條牙煙，說穿了就是眼高手低。刁佬不禁想起近日喵坊Mil Mil回收廠事件，政府收返環保園用地，想邀請高新科技公司來港，但係咪真係有高新科技公司願意來港先？眼高手低的結果就是官員們只有創意大獎，沒有創業實務。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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