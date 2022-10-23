陳茂波：由「積極不干預」邁向「有為政府、高效市場」更好結合

財政司司長陳茂波今日（23日）發表網誌指，本屆政府首份《施政報告》，整個發展理念已從昔日的「積極不干預」、「大市場小政府」，清晰而明確地向「有為政府」和「高效市場」更好結合的方向邁進，並指這是香港的必然選擇。



陳茂波指，面對環球發展不確定性和風險持續增加，單靠市場力量，本港產業可能會陷入「投資不足」的狀態，這將不利於「加大增長動能、提速發展及找經濟新增長點」的大方向。故此需要政府的補充及介入，加強引導、匯聚共識、注入能量，推動加速發展。

他續指，香港經濟要趕上周邊地區的發展，就要將金融服務做得更好更強，並要將創科放在更突出位置，包括將創新科技發展為一項產業，以及將創新科技廣泛應用在傳統行業，以推動經濟全面升級轉型。

陳茂波。（夏家朗攝）

《施政報告》在創科發展、吸引重點企業及人才方面，有不少新政策、新措施，陳茂波指將特別設立專責的辦公室或團隊，一站式處理和跟進這些個案。

短期亦會成立「引進重點企業辦公室」，針對生命健康科技、人工智能和數據科學、金融科技、先進製造業、新能源、新材料等範疇，專責引進世界各地的高潛力、具代表性的重點企業。並會設立一個諮詢委員會，成員包括相關業界和社會領袖，就辦公室的整體工作策略提供意見。政務司司長則會主導吸引人才的工作，並由勞工及福利局協助全力執行。

而為支援「引進重點企業辦公室」和更好對接「人才服務窗口」的工作，陳茂波指，會擴大特區政府駐海外和內地的經貿辦事處的職能，為它們增設「招商引才專組」，主動接觸目標企業和人才，吸引其落戶香港，來香港發展。

政府將增設「招商引才專組」，主動接觸目標企業和人才，吸引其落戶香港。

陳茂波提到，當局會在「未來基金」撥出300億元成立「共同投資基金」，在吸引企業落戶的同時，可以按企業或個別項目能夠帶動本地的產業發展和就業潛力，考慮參與共同投資，讓香港整體可以更受惠。

《施政報告》宣布成立的「香港投資管理有限公司」將負責管理這個「共同投資基金」（300億港元）。至於過去幾年先後在預算案推出的「香港增長組合」（220億港元）、「大灣區投資基金」（50億港元）、「策略性創科基金」（50億港元）也會併入這旗艦作管理。

香港投資管理有限公司的任務是透過物色投資機遇，策略性地推動目標產業發展，長遠提升本港的競爭力和經濟活力，並賺取投資回報。其董事局將包括相關業界的領袖、專家和政府官員。政府將全速推進制定公司的制度安排及管治架構，適時公布詳情。