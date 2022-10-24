恒指失守97年6月27日收市價　曾低見15192點　瀉逾千點｜持續更新

美國股市上周五（21日）大幅上升，其中道指勁升逾700點。受到美股上揚帶動，亞太區股市亦普遍上揚，其中日本股市勁升逾300點，重上27000點大關。



【13:59】

恒指再創日內新低，曾低見15192點，較1997年6月27日收市價15196點還低，最新報15204點，跌1006點。

【13:56】

港股跌幅擴至千點，最新報15217點，跌994點，國指跌375點，報5141點，科指跌263點，報2838點。

【13:37】

港股跌勢進一步擴大，恒指曾低見15302點，跌逾900點，最新報15359點，跌851點，國指跌321點，跌5195點，科指跌218點，報2883點。

【13:17】

內地股市下挫，上證失守3000點，最新報2995點，跌43點，深成最新報10763點，跌155點，滬深300指數最新報3656點，跌66點，創業板指數最新報2348點，跌46點。

港股方面，恒指再創日內新低，曾低見15328點，最新報15366點，跌844點。

【13:09】

港股跌勢在午後略為收窄，恒指最新報15422點，跌788點，國指最新報5214點，跌302點，科指最新報2900點，跌200點。

港股半日瀉逾800點，險守15400點。 (張浩維攝)

【12:24】

港股今早表現弱勢，恒指半日瀉809點，報15401點，國指跌310點，報5206點，科指跌206點，報2894點，成交額為814.5億元。

科技股走勢極為疲弱，美團（3690）瀉11.4%，報125.4元，騰訊（0700）跌8.3%，報213.4元，阿里（9988）再創上市新低，跌9.8%，報62.8元，京東（9618）跌10.7%，小米（1810）跌5.6%。

金融股方面，明日公布第三季業績的滙豐（0005）逆市升0.1%，報41.6元，渣打（2888）跌2.4%，港交所（0388）曾創1年新低，最新報239元，跌5.2%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌6%，報12.78元，潤啤（0291）跌5.5%。

地產股同樣受壓，恒地（0012）跌4%月，新世界（0017）跌3.8%，新地（0016）跌2.5%，長實（1113）跌3.4%。

基建股今日逆市上揚，長建（1038）升2.6%，報36.1元，中電（0002）升1.4%。

【11:50】

港股跌幅進一步擴大，最新報15395點，瀉815點，國指最新報5206點，跌311點，科指跌210點，報2890點。

【11:06】

港股跌幅維持在約700點，恒指最新報15511點，跌699點，國指最新報5246點，跌271點，科指最新報2917點，跌183點。

【10:08】

恒指跌勢進一步擴大，最新報15492點，跌718點，科指最新報2923點，跌178點，國指最新報5240點，跌176點。

阿里（9988）一度失守63元，最新報64元，跌8%，騰訊（0700）跌7.2%，報216元，美團（3690）跌7.8%。

【10:02】

港股跌幅又再度擴大，恒指最新報15603點，瀉607點，科指報2954點，跌147點，國指報5282，跌234點。

阿里（9988）曾跌失守64元，最新報64.6元，跌7.2%，滙豐（0005）暫力保不失，報41.55元。

【09:37】

港股跌幅進一步擴大，曾超過400點，其後跌幅收窄，最新報15862點，跌248點，國指跌99點，報5417點，科指首次跌穿3000點，最新報3052點，報48點。

【09:25】

港股低開316點，報15894點，國指低開130點，報5387點，科指最新報3001點，低開99點。

阿里（9988）再創上市新低，最新報66元，低開5.2%，騰訊（0700）再創1年新低，最新報224元，低開3.8%，美團（3690）低開4.7%。

至於明日公布第三季業績的滙豐（0005）則無升跌，報41.55元。