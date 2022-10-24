恒指續尋底瀉逾700點　失守15500點　ATM跌幅均逾7%｜持續更新

美國股市上周五（21日）大幅上升，其中道指勁升逾700點。受到美股上揚帶動，亞太區股市亦普遍上揚，其中日本股市勁升逾300點，重上27000點大關。



【10:08】

恒指跌勢進一步擴大，最新報15492點，跌718點，科指最新報2923點，跌178點，國指最新報5240點，跌176點。

阿里（9988）一度失守63元，最新報64元，跌8%，騰訊（0700）跌7.2%，報216元，美團（3690）跌7.8%。

【10:02】

港股跌幅又再度擴大，恒指最新報15603點，瀉607點，科指報2954點，跌147點，國指報5282，跌234點。

阿里（9988）曾跌失守64元，最新報64.6元，跌7.2%，滙豐（0005）暫力保不失，報41.55元。

【09:37】

港股跌幅進一步擴大，曾超過400點，其後跌幅收窄，最新報15862點，跌248點，國指跌99點，報5417點，科指首次跌穿3000點，最新報3052點，報48點。

【09:25】

港股低開316點，報15894點，國指低開130點，報5387點，科指最新報3001點，低開99點。

阿里（9988）再創上市新低，最新報66元，低開5.2%，騰訊（0700）再創1年新低，最新報224元，低開3.8%，美團（3690）低開4.7%。

至於明日公布第三季業績的滙豐（0005）則無升跌，報41.55元。