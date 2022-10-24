ATM悉數瀉一成　港股成為投資者ATM　恒指瀉千點

【恆生指數／恒生指數／恆指／恒指／港股】美國股市上周五（21日）大幅上升，其中道指勁升逾700點。受到美股上揚帶動，亞太區股市亦普遍上揚，其中日本股市勁升逾300點，重上27000點大關。



港股全日大瀉逾千點，創下13年新低。（廖雁雄攝）

【16:55】

港股今日成為投資者的ATM（提款機）。港股投資者情緒相當恐慌，其中科技股及內房股均成為投資者沽貨對象，其中阿里（9988）﹑騰訊（0700）及美團（3690）三大重磅科技股，以及龍湖（0960）均錄得逾一成跌幅。

恒指全日大跌1,030點，收市報15180點，創逾13年新低，國指挫402點，報5114點，科指跌299點，報2801點，成交額為1,617億元。

龍湖瀉15%，碧桂園（2007）跌9%，中海外（0688）跌10.4%，潤地（1109）跌8.9%，旭輝（0884）挫12.3%。

科技股亦遭拋售，阿里挫11.4%﹑美團瀉14.8%，騰訊跌11.4%，小米（1810）跌8.6%，京東（9618）跌13.2%。

金融股方面，滙豐（0005）逆市上揚，收市報42.1元，升1.3%，渣打（2888）跌1%，港交所（0388）瀉9.4%。

公用股今日發揮避險作用，長建（1038）升4.1%，中電（0002）升1.4%。

【15:12】

內地股市低收，上證收市報2977點，61點，深成收市報10694點，跌224點，滬深300指數最新報3633點，跌109點，創業板指數收市報2336點，跌58點。

亞太區股市方面，日股收市報26974點，升84點，台股升37點，報12856點，韓股升23點，報2236點。

港股方面，恒指最新報15228點，跌982點，國指最新報5134點，跌382點，科指最新報2817點，跌283點。

【14:14】

上證再度失守3000點，最新報2970點，跌68點，深成最新報10651點，跌267點，滬深300指數最新報3626點，跌116點，創業板指數最新報2326點，跌68點。

【13:59】

港股跌幅擴至千點，並且失守回歸前最後一個交易日收市價15196點。最新報15217點，跌994點，國指跌375點，報5141點，科指跌263點，報2838點。

【13:56】

港股跌幅擴至千點，最新報15217點，跌994點，國指跌375點，報5141點，科指跌263點，報2838點。

【13:37】

港股跌勢進一步擴大，恒指曾低見15302點，跌逾900點，最新報15359點，跌851點，國指跌321點，跌5195點，科指跌218點，報2883點。

【13:17】

內地股市下挫，上證失守3000點，最新報2995點，跌43點，深成最新報10763點，跌155點，滬深300指數最新報3656點，跌66點，創業板指數最新報2348點，跌46點。

港股方面，恒指再創日內新低，曾低見15328點，最新報15366點，跌844點。

【13:09】

港股跌勢在午後略為收窄，恒指最新報15422點，跌788點，國指最新報5214點，跌302點，科指最新報2900點，跌200點。

港股半日瀉逾800點，險守15400點。 (張浩維攝)

【12:24】

港股今早表現弱勢，恒指半日瀉809點，報15401點，國指跌310點，報5206點，科指跌206點，報2894點，成交額為814.5億元。

科技股走勢極為疲弱，美團（3690）瀉11.4%，報125.4元，騰訊（0700）跌8.3%，報213.4元，阿里（9988）再創上市新低，跌9.8%，報62.8元，京東（9618）跌10.7%，小米（1810）跌5.6%。

金融股方面，明日公布第三季業績的滙豐（0005）逆市升0.1%，報41.6元，渣打（2888）跌2.4%，港交所（0388）曾創1年新低，最新報239元，跌5.2%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌6%，報12.78元，潤啤（0291）跌5.5%。

地產股同樣受壓，恒地（0012）跌4%月，新世界（0017）跌3.8%，新地（0016）跌2.5%，長實（1113）跌3.4%。

基建股今日逆市上揚，長建（1038）升2.6%，報36.1元，中電（0002）升1.4%。

【11:50】

港股跌幅進一步擴大，最新報15395點，瀉815點，國指最新報5206點，跌311點，科指跌210點，報2890點。

【11:06】

港股跌幅維持在約700點，恒指最新報15511點，跌699點，國指最新報5246點，跌271點，科指最新報2917點，跌183點。

【10:08】

恒指跌勢進一步擴大，最新報15492點，跌718點，科指最新報2923點，跌178點，國指最新報5240點，跌176點。

阿里（9988）一度失守63元，最新報64元，跌8%，騰訊（0700）跌7.2%，報216元，美團（3690）跌7.8%。

【10:02】

港股跌幅又再度擴大，恒指最新報15603點，瀉607點，科指報2954點，跌147點，國指報5282，跌234點。

阿里（9988）曾跌失守64元，最新報64.6元，跌7.2%，滙豐（0005）暫力保不失，報41.55元。

【09:37】

港股跌幅進一步擴大，曾超過400點，其後跌幅收窄，最新報15862點，跌248點，國指跌99點，報5417點，科指首次跌穿3000點，最新報3052點，報48點。

【09:25】

港股低開316點，報15894點，國指低開130點，報5387點，科指最新報3001點，低開99點。

阿里（9988）再創上市新低，最新報66元，低開5.2%，騰訊（0700）再創1年新低，最新報224元，低開3.8%，美團（3690）低開4.7%。

至於明日公布第三季業績的滙豐（0005）則無升跌，報41.55元。