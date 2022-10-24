中海外上季經營溢利18億元人民幣　對本港經濟與樓市保持信心

中海外（0688）公布截至今年9月底第三季經營數據，期內收入為175.2億元（人民幣‧下同），扣除投資物業公允價值變動收益及匯兌淨損益後，經營溢利為18億元。

公司又指出在今年首3季錄得收入1,213.1億元，扣除投資物業公允價值變動收益的經營溢利為258.1億元。

截至今年9月底，中海外銀行結餘及現金為1,193.5億元，淨借貸比率為43.7%。

首9個月合約銷售逾2000億元

今年首9個月，公司連同其聯營公司及合營公司實現合約物業銷售額為2,013.0億元，按年下降26.9%。 第3季度，公司在中國內地7個城市新增10幅土地，新增總樓面面積195萬平方米（權益面積182萬平方米），總地價322億元（權益地價為人民幣288.5億元）。

公司表示第3季度，受全球通脹高企、美聯儲持續強力加息、俄烏戰爭等因素影響，全球經濟不確定性增強。在嚴峻的外圍形勢下，中國經濟韌性十足，延續恢復發展態勢。 在「房住不炒」的政策基調下，各地政府的房地產政策更加貼近市場，因城施策，積極促進房地產市場健康發展與良性循環。

稱把握機會續投資香港

儘管第3季度國內商品房的銷售金額按年下降，但下降幅度較上半年有所收窄，公司對內地房地產市場築底回升謹慎樂觀。

受經濟不明朗及加息等因素影響，香港樓市短期內較波動，但土地巿場相對平穩。公司表示對香港經濟與樓市依舊保持信心，並將持續把握機會增加投資。

公司表示將繼續憑藉行穩致遠的發展策略，堅持「主流城市、主流地段、主流產品」的投資策略，全力以赴提升銷售去化率，狠抓降本增效，力爭創造更好的經營業績。