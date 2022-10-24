恒生指數二十大後千跌　外資急撤A股恐下試「海嘯底」10676 點 ？

隨著二十大會議結束，中央新班子塵埃落定，但資本市場情緒似乎出現改變。有分析相信，市場擔憂新班子持續收緊科技及內房行業的監管措施，跌市或反映基金進一步減低在中、港股市風險敝口，預料失守15000點的機會頗大，更有可能「拾級而下」，跌至2008年10月27日的10676點的「海嘯底」。



港股單日急跌1030點，續創下13年新低，更是失守回歸前（1997年6月27日）收市價15196點，收報15180點。（廖雁雄攝）

北向資金創單日最大淨流出

恒生指數今日（24日）低開逾300點後，跌幅一直擴大，雖然內地第三季GDP按年升3.9%，及9月份進出口數字皆勝預期，以美元計價出口按年增5.7%，進口則增長0.3%。

但數據未能刺激股市反彈，恒指半日狂瀉逾800點後，下午跌勢加劇，盤中瀉逾1100點，低見15082點，續創近13年新低，更幾乎回到香港1997年回歸前的水平。

當中，科技股及內地房地產股份沽壓顯著，ATMXJ全線大瀉，小米（1810）跌超8%，騰訊（0700）及阿里（9988）同跌11%，美團（3690）更是大插超過一成；至於內地股市亦受壓，上證綜合指數2977點，跌2%；深證成指同樣跌2%。兩市成交額約8,810億元人民幣，北向資金淨流出179.12億元，創下歷來最大單日淨流出。

新一屆中央政治局常委有7人，分別為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

下一支持位 10676 點 陳政深：基金減風險敝口

市場持續轉弱，今年4月曾經預告港股將會低見15000點的艾德金融聯席董事陳政深指，港股未來只能逐一下試支持位，預料失守15000點的機會頗大，而下一個大位處於2008年10月27日的10676點。

陳坦言，10676點看似很遠，但他相信將會拾級而下，又指早前大市於16000點橫行，反映當時基金不願沽貨，但今天情況出現轉變，這些基金可能希望進一步減低在中港的風險敝口。

陳政深認為，隨著二十大新班子埋位，將要面對經濟增長放緩、人口見頂，以及科技行業受西方制裁等問題。他又指，在坊間輿論可見，今次中共中央政治局常委都是與習近平相關，反映習近平在未來國家管理上的主導性更強，以往打壓科技及內房行業的政策或會持續，令市場更為憂心。

儘管中央在二十大之前對內房行業有所放寬，但陳政深認為無補於事，因為行業已被去槓桿，並受資金鏈問題困擾，要拉動內房可謂「拉牛上樹」。至於科技行業不僅受內地政府打壓，在中西關係預期難以改善之下，晶片行業又遭西方制裁，市場對科技行業發展難免悲觀。

陳政深估計，港股未來只能逐一下試支持位，預料失守15000點的機會頗大。（資料圖片）

黃敏碩：料15000點附近橫行

至於寶鉅證券董事及集團首席投資總監黃敏碩亦指出，與債息上升不利科技股，以及二十大後有關經濟與防疫政策並非重點，讓市場人士感到失望，加上美國納斯達克有傳叫停數間內地企業上市計劃，進一步不利中概股表現，均讓大市在跌穿萬六點後，跌勢進一步加劇。縱使從月線圖走勢，大市或會在11000多點才有支持，惟相信港股不會如此疲弱，又期望在後後一段時可以在15000點附近橫行。

他又指出現時投資者可以將焦點放在幾隻股份，以判斷後市走勢，而非參考指數表現。當中包括港交所（0388）﹑滙豐（0005）及中移動（0941），以及科技股，可視作為「領先指標」，若相關股份跌勢出現較港股為低，或已可視為信號。