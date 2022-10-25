港股反覆低收　滙豐績後跌幅擴至逾5%失40元關　海底撈飆6.7%

中共中央「二十大」會議後首個交易日（24日），恒生指數爆發「股災」，全日跌1,030點，收報15180點，更是失守回歸前（1997年6月27日）收市價15196點。今年4月曾經預告港股將會低見15000點的艾德金融聯席董事陳政深更指，港股未來只會「拾級而下」，預料失守15000點的機會頗大，而下一個大位處於2008年10月27日的10676點。



不過受惠隔晚美股造好，全日升逾400點，亞太區股市今早（25日）亦上揚。恒指最新報15242點，高開61點，國指最新報5150點，高開35點，科指最新報2835點，高開33點。



【16:35】

相比起昨日，大市今日已屬相當「平靜」。縱使今日仍低收，上日大瀉千點，今日僅跌15點，成交額達1,434億元。

恒指收市報15165點，跌15點，國指收市報5180點，升65點，科指收市報2884點，升82點。

重磅股滙豐（0005）今午已公布業績，午後跌幅明顯擴大，收市報39.95元，跌5.1%，旗下恒生（0011）跌3.7%，收市報111.9元。至於明日公布第三季的渣打（2888）則平收，報48.9元。港交所（0388）未止跌，曾低見221元，收市報224元，跌1.8%。

科技股今日反彈，阿里（9988）升3.2%，收市報63.6元，騰訊（0700）升0.1%，美團（3690）升2.4%，小米（1810）升4.5%，京東（9618）升5%。

內需股方面，海底撈（6862）升6.7%，九毛九（9922）飆7.7%，潤啤（0291）升1.7%，青島啤（0168）升2.4%，報63.4元。

內銀股方面，工行（1398）升1.1%，建行（0939）升0.5%。

【15:07】

內地股市低收，上證收市報2976點，跌1點，深成收市報10639點，跌54點，滬深300點收市報3627點，跌5點，創業板指數收市報2314點，跌22點。

亞太區股市方面，日股升275點，報27250點，台股跌190點，報12666點，韓股跌1點，報2235點。

港股方面，恒指跌15點，報15165點，國指升51點，報5166點，科指跌2872點，升70點。

滙豐（0005）公布業績後跌幅擴大，最新報40.4元，跌4%。

【13:13】

人民幣匯價持續下跌，人民幣在岸價最新報7.3064，跌434點子，離岸價曾低見7.3735，最新報7.3361，跌106點子。

港股轉升為跌，恒指最新報15100點，跌79點，國指升21點，報5136點，科指升59點，報2861點。

【13:05】

恒指升幅在午後收窄，最新報15255點，升75點，國指最新報5186點，升72點，科指升99點，報2901點。

阿里健康（0241）升7.6%，信義光能（0968）升4.7%。

港股半日反彈逾百點。（資料圖片）

【12:26】

港股今早出現反彈，當中ATM三大科技股表現突出，帶動科技半日彈升4%。

恒指中午收市報15313點，升132點，國指升90點，報5205點，科指升110點，報2912點，成交額為850億元。

科技股表現理想，阿里（9988）升4.7%，報64.55元，騰訊（0700）升2.2%，報210.8元，美團（3690）升3.2%，京東（9618）升5.2%，小米（1810）升4.7%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升6.3%，九毛九（9922）升8.6%，潤啤（0291）跌0.5%。

醫藥股方面，阿里健康（0241）升7.6%，藥明生物（2269）升1%。

至於剛於中午公布第三季業績的滙豐（0005），逆市跌0.4%，報41.95元。

【11:29】

恒指最新報15395點，升214點或1.4%，國指最新報5236點，升121點，科指升143點或5.1%，報2945點。

【11:22】

港股反彈，恒指最新報15261點，升80點，國指升71點，報5186點，科指最新報2926點，升124點或4.5%。

科技股反彈，阿里（9988）升4.3%，騰訊（0700）升2.5%，美團（3690）升3.7%，小米（1810）升4.6%，京東（9618）升5%。

【09:47】

港股迅即收復萬五點大關，最新報15177點，跌2點，國指最新報5119點，升5點，科指升1點，報2803點。

滙豐（0005）公布季績前升幅擴大，最新報42.75元，升1.5%。

阿里（9988）反彈升1.5%。

【09:37】

港股仍受壓，1997年7月3日即回歸後首個交易日收市價15055點亦告失收，最新報14977點，跌203點。

【09:23】

阿里（9988）高開0.3%，美團（3690）高開0.2%，騰訊（0700）低開2%，報202元。

至於會在今日公布第三季業績的滙豐（0005），高開0.8%。