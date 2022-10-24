調查：4成畢業生有意離港工作或進修　僱主願以16457元請新鮮人

求職平台CTgoodjobs於本年7月透過網上問卷形式，進行《2022年畢業生薪酬及就業調查》，發現71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為16,457元；相反，畢業生期望平均月薪為港幣20,749元，雙方期望落差高達4,000元。

平台指，除了在期望薪酬方面有分歧，員工福利方面亦存在期望落差。畢業生最希望獲得的福利是津貼（如進修、交通、午膳、健身等），佔58.9%，其次是基本醫療福利（包括中西醫門診、住院保障），佔53%，亦有接近4成人（39.6%）希望享受四天工作周；而僱主認為最吸引畢業生的福利是年終獎金（71.3%），第二則是基本醫療福利（62.6%）。

調查發現，最多受訪畢業生打算投身「資訊科技／電子商務」行業，比率達11.4%。（資料圖片）

調查亦發現，最多受訪畢業生打算投身「資訊科技／電子商務」行業，比率達11.4%，不論商學院、工程學院、理學院畢業生對相關行業皆感興趣，其次是「建造／工程／建築」行業（9.4%）。

調查亦發現，畢業生對就業前景信心的評分只有5.26分（滿分為 10 分）。有42%受訪畢業生表示有離港工作或進修的意向，最多人選擇到英國（29.4%），緊隨其後分別是亞洲地區（25.9%）及加拿大（17.6%）。面對人才流失與經濟不景，企業對未來招聘持觀望態度，招聘趨勢的信心分數只有 5.62 分（滿分為 10 分）。