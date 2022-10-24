中概股下跌　道指收市升417點　標指漲逾1%

【恆生指數／恒生指數／恆指／恒指／美股／】恒生指數今日（24日）急挫，不過外圍股市造好，美股繼上周五（21日）大幅上升後，周一高開近0.6%後持續上揚，道指一度升逾500點。



【0400】

美股收市，道指報31,499點，升417點或1.34%；標指報3,797點，升44點或1.19%；納指報10,952點，升92點或0.86%。

【0319】

道指報31,587點，升504點或1.62%；標指報3,809點，升56點或1.51%；納指報10,981點，升121點或1.21%。

【0215】

道指報31,470點，升388點或1.25%；標指報3,789點，升36點或0.98%；納指報10,908點，升48點或0.45%。

【2235】恒指夜期穿15000點水平

恒指夜期一度跌穿14800點水平，低見14,797點，最新反彈至14,932點水平，低水249點。

【2200】

截至晚上10時，道指升308點或0.99%，至31,390點；標普500指數升0.49%；納指跌0.38%。

受累港股，中概股下跌。阿里巴巴（BABA）跌近一成七，股價已跌穿2014年其美國上市價的水平；拼多多（PDD）跌近三成；京東（JD）跌近兩成。