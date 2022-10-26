內地股市反彈　上證直迫3000點　日台韓股市高收｜持續更新

美國股市延續上日升勢，其中道指再升1%，企穩31800點水平。今早（26日）亞太區股市亦受帶動上揚，其中日股升逾200點。美匯指數則於111水平附近徘徊。



【15:08】

內地股市反彈，上證收市報2999點，升23點，深成收市報10818點，升178點，滬深300指數收市報3656點，升29點，創業板最新報2372點，升58點。

亞太區股市方面，日股升181點，報27431點，台股升62點，報12729點，韓股升14點，報2249點。

港股方面，恒指最新報15280點，升115點，國指升18點，報5198點，科指最新報2940點，升55點。

【13:45】

港股升幅明顯收窄，恒指最新報15335點，升170點，國指升28點，報5208點，科指升63點，報2947點。

阿里（9988）再次下跌，報62.85元，跌1.2%。港交所（0388）升4.9%。

【12:10】

港股反彈，恒指半日升329點，報15495點，國指升98點，報5278點，科指升115點，報2999點，成交額為744.7億元。

金融股表現理想，滙豐（0005）升1.4%，報40.5元，渣打（2888）升3.4%，報50.55元，港交所（0388）升5.5%，報236.4元。

科技股亦上揚，阿里（9988）升0.9%，報64.15元，騰訊（0388）升4.5%，報215.6元，美團（3690）升6.9%，報132元，小米（1810）升4.2%，京東（9618）升1.2%。

醫藥股上升，阿里健康（0241）升9.4%，藥明生物（2269）升6.6%。

濠賭股同樣獲投資者追捧，銀娛（0027）升3%，金沙（1928）升2.8%，永利（1128）升6.9%。

【11:21】

港股續反彈，恒指一度升逾400點，現漲350點或2.31%，報15513點；國指升102點或1.97%，報5282點；科指升118點或4.09%，報3002點。大市成交額664億元。

阿里健康﹙0241﹚升逾9%，成表現最佳藍籌股。另外，美團﹙3690﹚、藥明生物﹙2269﹚、港交所﹙0388﹚分別升逾8%、7%及6%，表現強勁。

【10:28】

港股升幅擴大，最新報15506點，升341點，國指升109點，報5289點，科指曾收復3000點，最新升114點，報2999點。

港股升幅擴大，最新報15506點，升341點，國指升109點，報5289點，科指曾收復3000點，最新升114點，報2999點。

【09:52】

港股轉跌為升，恒指最新報15351點，升185點，國指升44點，報5224點，科指升57點，報2941點。

阿里（9988）跌1%，報62.95元，港交所（0388）升3.7%，滙豐（0001）升1.4%，報40.5元。長建（1038）升2.7%。

【09:23】

恒指最新報15096點，低開69點，國指低開33點，報5146點，科指低開21點，報2863點。

昨日挫5%的滙豐（0005），今早平開，報39.95元。

科技股方面，阿里（9988）低開2.8%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）低開1.5%。