渣打第3季稅前基本溢利按年增35%至14億美元　勝預期　股價升近5%

渣打（2888）公布截至今年9月底止第3季業績，除稅前基本溢利上升35%至14億元（美元‧下同），勝預期，稅前法定溢利按固定匯率基準增加43%至14億元。

該行指出季內收入增加15%至43億元，按固定匯率正常化基準計算則上升22%。

渣打公布業績後，股價升幅在午後擴大，最新報51.3元，升4.9%。

上季信貸減值2.27億元

該行亦指出季內信貸減值為2.27億元，較去年同期1.07億元擴大逾倍。該行指出包括內地房地產風險敞口1.3億元。在今年第二季信貸損失為6,700萬元。

該行指出目前管理層額外撥加總額為2.04億元，當中與新型冠狀病毒相關的額外撥加減少3,900萬元至5,100萬元，及與內地樓市相關的額外撥加增加2,700萬元至1.53億元。

渣打又指出，截至今年9月底，淨息差為1.43厘，按年提高20個基點，按季提高8個基點。

溫拓思料全年收入增13%

該行行政總裁溫拓思預料，全年收入可增長13%，淨息差為1.4厘。信貸減值則略高於年初至今的18個基點年化貸款損失率。該行計劃在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營。

他預料明年該行淨息差將擴闊至1.65厘，加上業務繼續保持強勁增長勢頭及正收入及成本增長差，可保持在2024年甚至更早實現10%的有形股東權益回報目標。