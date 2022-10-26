信和︰美加息下港樓市仍有望平穩發展　未來一年推5盤涉近3000伙

美國步入加息周期，信和集團副主席黃永光今（26日）表示，美聯儲至少再加息兩次已屬於市場預計之中，但對於本港樓市保持平穩發展仍持樂觀態度，主要考慮到本港息口加幅預計不會如美國般高，並保持在歷史較低水平，同時本港失業率持續改善，以及0+3檢疫政策下，商場及餐廳消費氣氛有所好轉。



他又稱，受惠於疫情穩定及社交距離措施放寬等因素，集團旗下商場零售業務目前表現理想，並相信隨著世界盃等活動展開，消費氣氛有望繼續改善，整體零售業務預計能有雙位數增幅。

信和集團副主席黃永光稱，對於本港樓市保持平穩發展仍持樂觀態度。﹙廖雁雄攝﹚

未來一年推五盤、涉近3000伙

黃永光表示，信和未來一年會推出5個新盤、合共涉近3,000伙，當中集團佔1,500伙，包括錦上路站柏瓏 III 佔680伙，日出康城凱柏峰 II 佔644伙，中環One Central Place佔121伙，油塘通風樓項目佔792伙，以及黃竹坑站第四期項目佔800伙。

至於買地方面，黃永光指，集團仍會留意優質土地進行選購。

本港樓市近期偏淡靜，但港府新一份《施政報告》未有推出樓市「減辣」措施，黃永光回應稱，「減辣」對於樓市可能有幫助，但不同市場有不同情況，例如目前上車需求仍然大，在優質地段推出的樓盤仍能受到市場歡迎。

支持港府人才政策

他補充，隨著本港疫情恢復，經濟及社交活動復甦，就業市場改善，以及0+3檢疫措施下，不少本港以外的人士包括海外人士回港居住，對於租金及出租率都有帶動作用。港府目前正向0+0檢疫措施努力，相信對於各行各業都有好處，樓市也有望保持健康平穩發展。

對於《施政報告》提出吸引人才政策，包括提供置業及印花稅等誘因，黃永光表示支持相關政策，而相較之前幾屆政府，新任政府更提出發展東盟市場，相信除了能吸引內地人才外，也能吸引東盟等海外人才來港。至於信和本身也需要人才，今年會繼續如往年般推出管理培訓生計劃，吸納本港大學畢業生加盟。