渣打賀方德料淨息拉擴闊將持續　對資本水平感滿意

渣打（2888）在今年第3季業績時，將今年全年收入增幅上調至13%。財務總監賀方德指出，與今年首9個月水平相若，又指出考慮到加息帶來的好處。他又指出該行預測亦考慮到財富管理市場較弱，年底時通常會出現季節性低迷，特別是金融市場，第四季收入通常為全年最低。

在談及淨息差走勢時，賀方德指出淨息差已連續4季拉闊，預料在利率上升帶動，淨息差拉闊情況將延續至明年，同時對沖部份抵銷了部份利率上升的影響。該行預料明年淨息差將擴闊至1.65厘。

在今年第三季該行信貸減值增至2.27億美元，當中包括針對內地風險敞口1.3億美元。行政總裁溫拓思指出，目前內地樓市處於困境，市場擔心樓價下跌，買家亦處於觀望態度，即使對擁有高質量的房企現金流亦出現下降。縱使中央政府已推出支持樓市政策，仍未扭轉有關局面。在行業情緒未有改善情況下，因此在撥備方面採取謹慎態度。

指對內房風險承擔只佔整體1%

截至今年9月底，渣打對內房行業風險承擔為35億美元。賀方息指出在第三季針對內房撥備屬合適水平，又指出不能完全排除在一段時間內增加撥備，不過仍屬可控，亦不會對該行業務構成重大影響。對內房風險承擔只佔整體水平約1%。

截至今年9月底，渣打普通股權一級資本比率為13.7%，較今年6月底下降0.2個百分點，處於13至14%的上方範圍。賀方德指出對該行資本水平感到滿意，若認為水平有盈餘，便會採取措施降低，惟不會每季亦會進行。