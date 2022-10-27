ATM均上升　恒生指數升幅擴大至近470點｜持續更新

美國多隻大型科技股公布季績後急挫，拖累納指大跌逾2%，不過港股在美預託證券（ADR）並無受影響，騰訊（0700）﹑阿里（9988）及滙豐（0005）ADR均高於本港收市價。至於亞太區股市走勢個別，其中韓國股市早段揚1.5%。另一方面多隻中資金融股會在月底公布第三季業績，業績表現及公司管理層對前景的展望，料成為投資者關注焦點。



【09:45】

港股升幅擴大，最新報15785點，升468點，國指最新報5383點，升166點，科指升130點，報3086點。

阿里（9988）升8.2%，騰訊（0700）升4.2%，美團（3690）升5.9%。

【09:26】

恒生指數最新報15721點，高開403點，國指最新報5370點，高開153點，科指最新報3083點，高開127點。

滙豐（0005）高開0.9%，港交所（0388）高開2.2%，渣打（2888）則低開2.7%。

阿里（9988）高開8.4%，騰訊（0700）高開4.5%，美團（3690）高開6.7%。

昨日宣布將以非公發行A股集資最多450億元人民幣的郵儲行（1658），高開1.8%。至於已公布第三季業績的平保（2318），高開1.5%。

內房股亦上揚，龍湖（0960）高開2.4%，碧桂園（2007）高開2.3%。

今早公布第三季業績的百威（1876），高開3.8%。