國統局﹕今年首9個月規模以上工業企業利潤　按年跌2.3%

國家統計局公布今年1至9月全國規模以上工業企業利潤，按年下跌2.3%，連跌3個月，實現利潤總額為6.24萬億元（人民幣‧下同）。當中採礦業實現利潤為1.25萬億元，按年增加76%，製造業實現利潤總額為4.63萬億元，跌13.2%，電力﹑燃氣及水生產和供應實現利潤總額3,712.5億元，增幅為4.9%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，隨著穩經濟一攬子政策和接續政策發力顯效，工業經濟加快恢復，企業效益逐步好轉，9月份工業企業利潤降幅較上月收窄6個百分點。工業企業利潤行業結構不斷改善。 1至9月份，裝備製造業利潤按年增長0.6%，今年以來首次由降轉增，拉動規模以上工業企業利潤增速較1至8月份回升0.8個百分點。汽車製造業利潤雖按年下降1.9%，但在產業鏈供應鏈修復、新能源汽車生產增長等因素帶動下，降幅收窄5.4個百分點，其中9月份當月利潤增長47.4%。

國統局﹕工業企業效益延續恢復態勢

朱虹解讀指，1至9月份，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤按年增長4.9%，今年以來首次由降轉增，拉動規模以上工業企業利潤增速較1至8月份回升0.6個百分點。其中，電力行業受用電需求增長、煤炭價格漲幅回落等因素帶動，利潤按年增長11.4%，扭轉了持續一年多的下降局面。

朱虹解讀指，總體看，工業企業效益延續恢復態勢，但也要看到，當前工業企業利潤按年仍在下降，企業成本水平仍然較高，部分行業和企業生產經營還存在一定困難，加之國際政治經濟形勢更趨嚴峻複雜，工業企業效益持續恢復面臨風險挑戰。