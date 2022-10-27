許正宇﹕政府會對「共同投資基金」負責任地處理相關投資

行政長官李家超於施政報告內提出，成立300億元的「共同投資基金」。財經事務及庫局局長許正宇今日（27日）出席電台節目時指出，政府大前提是穩健管理，同時由於涉及金帑，會負責任地處理相關投資。



許正宇指出有關構思是吸引企業來港一部份。有關企業不單止帶來業務，亦會帶來新技術，帶動就業及行業生態圈發展，是良性循環，又表示政府會精準地物色對香港未來發展有利的企業。

若投資出現虧損如何負責，以及會否投資長遠有利但短期內或承受虧損，及公開帳目時，許正宇指出正籌備有關安排，政府會吸納市場意見，考慮能否發揮香港優勢，及世界發展情況。

冀就規管眾籌進行全方位立法

許正宇亦指出政府將會提交法例，為合資格的「家族辦公室」提供稅務寬免。家族辦公室均希望做到業務傳承及作長期投資，香港亦具備設立「家族辦公室」需琅的金融﹑法律及會計等專業服務。他指出政府在給予稅務寬免會設有門檻。

在施政報告內亦有提出對眾籌進行規管，會在今年底進行諮詢。許正宇指出過去聽到立法會議員意見，清楚反映社會要求，政府責無旁貸需要處理。政府希望全地立法，避免與現有相關法例過份重疊，亦令到整個安排更有效率及滿足目標。