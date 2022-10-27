瑞信上季列賬虧損40億瑞郎　本季裁2700人　擬籌40億瑞郎

瑞信公布第三季業績，列賬虧損40.34億瑞士法郎（約321億元），主要受到提前反映戰略重組的影響。該行亦公布重組計劃，包括重組及分拆投行業務，同時計劃在未來3年裁減9,000人，當中2,700人會在本季內裁減。至2025年時人手將由目前的5.2萬人降至4.3萬人。

該行上季收入為38億瑞士法郎，按季增4%，按年則下跌30%。季內稅前虧損3.4億瑞士法郎，按年盈轉虧，按季則虧損幅度收窄71%；列賬虧損40.34億瑞士法郎，按年增加53%，按年則轉盈為虧。

普通股權一級資本比率降至12.9%

截至今年9月底，普通股權一級資本比率為為12.9%，分別按年及按季下跌1.8個百分點及0.9個百分點。

瑞信亦公布重組方案，計劃籌集40億瑞士法郎，又預料今季至2024年的重組及減記涉及金額29億瑞士法郎。

分拆瑞士信貸第一波士頓

該行計劃對投行業務進行重組，將瑞士信貸第一波士頓分拆為獨立的資本市場及顧問銀行，並紐約為總部，與總部設在「新瑞信」分家。該行將大部份證券化產品集團資產售予Apollo及PIMCO，亦預出售非核資產。

瑞信指出上述行動可降低風險加權資產（RwA）900億美元，令該行普通股權一級資本充足率在2025年回升至13.5%以上。