陳茂波外訪染疫　趕出席金融峰會　五日內須轉陽兼過沙特政府一關

正在沙特阿拉伯首都利雅德訪問的財政司司長陳茂波，今日（27日）對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性。

陳茂波原定在今日結束訪問行程並啓程回港，政府指，他會取消餘下的訪問活動，並會在利雅德稍再停留，爭取盡早符合健康規定回港。



香港金融管理局將於11月1日至3日舉行國際金融領袖投資峰會，作為「主人家」之一的財政司司長陳茂波，原定須於2日及3日負責兩場主題演講，惟目前因染疫未知能否及時趕上。

根據金管局提供的會議詳情，撇除11月1日的歡迎晚宴，陳茂波須在11月2日的中午12時40分至50分負責主題演講，並在11月3日10時05分至15分負責另一場主題演講。

原定須主持兩場演講

港府籌備國際金融領袖投資峰會多時，官員亦屢次強調這是向外界展示香港已經回復正常，財爺作為重要財金官員，必不可少。假如陳茂波需要及時趕上今次峰會首場活動，估計最遲須於11月2日早上抵港。

參考現有商務航班資料，由利雅德哈立德國王國際機場，飛往香港國際機場均須轉機至少一次，連同轉機及等候時間，整個機程最少約15小時。

翻查現有航班資料，最遲且能夠讓陳茂波趕及前往峰會的航班主要有兩班，其中機程較短的一班航班，須由沙特阿拉伯飛往印度新德里轉機，再前往香港。航班於當地時間11月1日﹙周二﹚上午9時50分出發﹙註︰香港較利雅得快5小時﹚，預計在本港時間11月2日﹙周三﹚上午9時20分到達香港國際機場。

最遲當地時間11月1日早上快測「一線」

有航班回港，但也要過檢疫一關。據沙特阿拉伯衛生部門指引，打齊疫苗的確診人士，如果屬輕症或無症狀並毋須入院，須於病發當日起自我隔離至少7日。假如以陳茂波今日快測陽性起計，他最快可於下周三（11月2日）完成當地隔離要求。

目前未知官方代表團有否豁免特權，假如沙特政府「開綠燈」，陳茂波最快又何時可上機回港？根據特區政府現行抵港檢疫安排，入境人士須於登機前24小時內進行快測，並須預先在衛生署網站填寫健康申報表並獲得「綠碼」。抵港後，入境人士需要在機場進行核酸採樣，便可離開。

換言之，假如沙特政府給予豁免至少7日的自我隔離要求，陳茂波若然要趕上出席國際金融領袖投資峰會，最遲須於11月1日早上成功取得快測陰性結果，並取得「綠碼」，才有望乘搭上述航班。屈指一算，距今尚餘僅5日讓「財爺」的檢測結果由陽轉陰。

值得一提，陳茂波抵港後需要在機場進行核酸採樣，雖然無須在機場等候結果，但一旦核酸檢測結果仍然為陽性，恐須接受隔離檢疫安排，難以在港繼續參與這一大金融盛事。

最終當日陳茂波會否現身會場，金融管理局發言人指出﹕就傳媒查詢財政司司長陳茂波會否出席國際投資領袖峰會，金融管理局會為峰會作出最合適的安排，如峰會流程有更新，會適時公布。