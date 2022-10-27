中石油第三季多賺逾71%　收入增至8408億元人民幣

中石油（0857）公布截至今年9月底止第三季業績，歸屬母公司股東淨利潤為378.8億元（人民幣‧下同），按年增加71.5%，營業收入為8,407.8億元，按年增加23%。

公司又指出在今年首9個月，歸屬母公司股東淨利潤為1,202.71億元，按年增60.1%，營業收入為2.45萬億元，按年增加30.6%。

公司進一步指出，油氣和新能源收入為1,099.36億元，錄經營利潤1,389.33億元。煉油化工和新材料收入為2,547.15億元，經營利潤為263.66億元。銷售收入為1.73萬億元，經營利潤為72.42億元。天然氣銷售收入為3,543.21億元，經營利潤為156.44億元。總部及其他業務則錄得經營虧損133.28億元。

首9個月內地原油產量5.77億桶

公司指出在今年首3季內地原油產量為5.77億桶，按年增加2.7%，可銷售天然氣產量3,295.9十億立方英尺，按年增加5.1%。油氣當量產量為11.26億桶，按年增加3.9%。海外業務方面，原油產量為1億桶，按年跌0.6%，可銷售天然氣產量148.9十億立方英尺，按年增加3.5%，油氣當量為1.25億桶，按年增0.2%。