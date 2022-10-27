中信銀行第3季賺145.8億元人民幣 按年增14.6%
撰文：張偉倫
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中信銀行（0998）公布截至今年9月底止第3季業績，歸屬該行股東淨利潤為145.79億元（人民幣‧下同），按年增加14.57%，扣除非經常性損益後歸屬股東淨利潤為145.56億元，增長14.83%。
期內淨利息收入為375.04億元，按年增加2.4%，手續費及佣金淨收入為85.19億元，按年增加1.5%。
該行又指出今年首3季歸屬股東淨利潤為471.03億元，按年增12.81%，扣除非經常性損益後歸屬股東淨利潤為470.3億元，按年增12.94%。
期內利息淨收入為1,113.52億元，按年增加0.6%，淨息差收窄10個基點至1.96厘。手續費及佣金淨收入為273.54億元，按年跌1.4%。
資產質素方面，截至今年9月底不良貸款餘額為647.49億元，較去年底減少27.1億元，不良貸款率為1.27%，下跌0.12個百分點。撥備覆蓋率為201.88%，上升21.81個百分點。貸款撥備率為2.56%，較去年底上升0.06個百分點。
截至今年9月底，信行核心一級資本充足率為8.72%，較去年底下降0.13個百分點，一級資本充足率為10.63%，下跌0.25個百分點，資本充足率為8.32%，下跌0.19個百分點。