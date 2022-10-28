科技股下挫　騰訊跌逾3%　恒生指數跌173點｜持續更新

美國上季經濟表現較預期理想，同時市場人士揣測聯儲局在12月或會調低加息幅度至0.5厘，受到有關消息帶動，道指曾彈升逾500點，最終升幅不足200點。反映科技股走勢的納指，則受到科企季績欠佳拖累，跌逾1%。今早亞太區股市走勢普遍偏軟，其中日本股市早段曾挫逾300點。



【10:33】

港股跌幅擴大，恒指最新報15253點，跌173點，國指跌100點，報5142點，科指跌78點，報2910點。

騰訊（0700）跌3.5%，美團（3690）跌3%，萬國數據（9698）跌14.6%。

內房股亦受壓，龍湖（0960）跌6.8%，碧桂園（2007）跌5.8%。

【09:25】

恒生指數最新報15424點，低開3點，國指最新報5233點，低開9點，科指最新報2977點，低開11點。

科技股今早，騰訊（0700）最新報210元，低開1.5%，阿里（9988）最新報64.25元，低開0.9%，美團（3690）最新報131.5元，低開0.2%。

金融股方面，港交所（0388）最新報224.6元，低開0.5%，滙豐（0005）最新報40.8元，高開0.2%，渣打（2888）最新報48.55元，平開。

昨日已公布第三季業績的中人壽（2628），最新報9.05元，高開0.2%，中石油（0857）高開0.6%，中海油（0883）高開0.5%。