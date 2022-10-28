蘋果季績超預期　庫克：強美元利淡收入　將放緩人手招聘

蘋果（Apple，美：AAPL）公布截至9月24日止財年第四季度業績，收入達到破紀錄的901.46億美元，按年升8.1%，超預期。蘋果CEO庫克（Tim Cook）表示，美元強勢對第四財季收入有負面打擊，如果不是滙兌損失，上季收入增長可達雙位數，同時，他指出蘋果放緩人手招聘步伐。



庫克接受《CNBC》訪問稱，整體收入受強美元影響，如果不是美元強勁，上季收入增長將見雙位數，同時將會放慢招聘步伐。

對於外界質疑上季iPhone銷售欠佳，庫克回應稱，與其他競爭對手比較，iPhone銷情已經十分好，由Android機轉陣營的人亦增加，但高檔iPhone則受制於供應不足，導致銷售放緩，幸好供應鏈樽頸情況已經有所緩和。另外，雖然調高Apple Music及Apple TV+等服務收費，但銷售表現未受影響。

上季iPhone銷量創新高

集團財務總監馬埃斯特里（Luca Maestri）接受《路透》訪問表示，iPhone上季銷量創紀錄新高，按季升10%，優於集團估計。

而有分析員對於Mac電腦的強勁銷售表現感到意外，馬埃斯特里稱，由於部分零部件供應缺貨，Mac訂購輪候名單一度相當長，但到季末已全數滿足訂戶需求。