理財｜4厘定期竟不敵二手iBond　呢隻債券回報超過5%　惟注意兩點

美國聯儲局今年不斷加息，令不同資產價格大受打擊，只有固定利息的債券更是「硬傷」。隨著央行上調利率，各大銀行亦透過調高定期存款利率以收集資金，最新一年期定息已經高達5厘。



不過，同樣是接近無風險的政府通脹掛鈎債券，隨著二手債價有明顯折價，即使保底息率最低只有2%，但實際到期收益率卻高達5%以上，不比定存失色。



距離聯儲局議息尚有不足一周，隨著拆息不斷走高，一個月拆息已突破3厘，一年拆息更高見5.2厘。銀行之間的拆借成本高企，故本地各大銀行近月紛紛上調定存利率，爭相在市民手上「搶錢」。

發鈔行之一的中銀香港，日前全面大幅上調港元及美元定存利息，當中1年期定存息加至4厘，入場費僅1萬元，可媲美保底息4厘的銀色債券，並超越渣打銀行，成為四大行中最高。

當大型銀行亦積極「搶錢」之際，中小型銀行更是進取。華僑永亨最新將1年期港元定存利息，大幅上調1厘至5厘，超越富邦的4.6厘，成為全港最高。起存額為20萬元，以此計算，一年即可穩袋1萬元利息。但要取得該定存優惠，必須先成為資產達100萬或以上的宏富理財客戶。

香港政府過去發行多次通脹掛鈎債券（iBond），均設保底息率。（資料圖片）

明年到期iBond YTM逾5%

投資氣氛正處於悲觀之際，不少人都希望把資金停泊在安全港，除了定期存款之外，或者可以留意政府發行的債券。香港政府過去發行多次通脹掛鈎債券（iBond），以及今年首次發行綠色零售債券（息率同樣與通脹掛鈎），與銀行定期比較風險相若。

目前尚未到期而可在二手市場買賣的政府債券有3款，分別是2023年到期的通脹掛鈎債券（4239），保底息率2%，尚餘3次派息日；2024年到期的通脹掛鈎債券（4246），保底息率2%，尚餘4次派息日；於2025年到期的綠色零售債券（4252），保底息率3%，未曾付息，尚餘6次派息日。

其中，以最貼近到期日的政府債券二三一一（4239），距離到期日尚有384日，周五收報97.85元。期內尚有3次付息日，按保底息率﹑以每手1萬元計算，每次派息約100元，到期收益率約5%。

換言之，投資者購買一手政府債券二三一一，涉約9,785元，每次付息日獲派100元利息，當債券明年到期後，取回10,000元票面值，連同300元利息，意味實際回報達515元或5.15%。要留意，如到期日並非香港的營業日，政府將於下一個在香港為營業日的日子清還本金。

至於尚有4次付息日的政府債券二四零六（4246），由於距離到期日較長，尚有604日，而利息，到期收益率卻只有4.99%。

值得注意的是，由於上述算法只是以保底息率計算，而三隻債券息率均以通脹掛鈎，倘往後本地綜合消費物價指數（CPI）平均高於2%，債券的回報率有機會更高。根據政府統計處最新數字，今年9月本港基本通脹率為1.8%。

認可財務策劃師林昶恆指，儘管個別債券回報較定期存款高，但投資者須考慮買賣債券的交易成本。（受訪者提供）

家庭理財教育學會會長、認可財務策劃師林昶恆指，從利息收益上，投資個別二手政府債券的回報的確比不少銀行定期存款利率高，尤其在加息周期下，短年期的債券回報相對較高。

另外，投資二手政府債券的好處在於有多次付息日，並非如定期存款到期後才一次過付息，即使在年內出售債券，亦可能已收取部分利息，或抵銷交易成本，而定期存款提早結清時要支付手續費，「倒蝕」機會較大。

「理財教練」林昶恆：留意交易成本及成交量

不過，林昶恆提醒，儘管個別債券回報較定期存款高，但投資者須考慮到買賣債券的交易成本，包括買入手續費、可能在到期日前賣出的手續費等，倘購入本金較少而被收取一定手續費，恐怕得不償失。另外，投資者亦要注意債券的市場成交是否足夠，假如沒有足夠盤源，可能須以更高的市價接貨，令回報有所減少。

被問到下周美國聯儲局議息，會否對債券價格進一步帶來壓力，從而讓投資者獲取更好的回報。林昶恆反認為，雖然美國11月預期加息75點子，但市場已經預期可能在明年中已結束加息周期，而債券價格往往反映市場預期，故此屆時債價未必再向下挫。