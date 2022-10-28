中銀上季提取準備前經營溢利按季增17.7%　淨息差擴闊35個基點

中銀香港（2388）公布截至今年9月底第三季業務數據，提取減值準備前的經營溢利至106.6億元，按季增17.7%，提取減值準備前淨經營收入為147.94億元，按年增加13.7%。該又指出，期內經營支出為41.34億元，按年增加4.6%。



該行指出季內計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差為1.54厘，按季擴闊35個基點，帶動淨利息收入增加27.4%至116.33億元，淨服務費及佣金按季增加6.2%。

該行在季內錄得1,700萬元減值準備淨回撥，與信貸風險承擔下降及若干客戶內部評級變化的影響，令風險承擔減值準備錄得淨回撥，抵銷更新預期信用損失模型參數導致淨撥備的影響。

該行又指出，今年首9個月提取減值準備前的經營溢利為306.66億元，按年增加16.4%，提取減值準備前的淨經營收入為420.26億元，按年增加11.8%。

中銀表示今年首3季計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為292.96億元，按年增加18.7%，淨息差為1.27厘，按年提高17個基點。淨服務及佣金收入為75.1億元，按年跌21.9%。

期內減值準備淨撥備為16.97億元，按年增加9,700萬元。該行指出與年內若干公司客戶貸款評級下降，及基於疫情﹑地緣政治風險持續及全球通脹高企等不確定因素，更迎預期信用損失模型參數，導致撥備增加。客戶貸款及其他賬項的年度化信貸成本為0.15%，按年上升0.02個百分點。