龍湖﹕吳亞軍繼續擔任戰略發展顧問　大股東看好行業及公司發展

龍湖（0960）昨日（28日）發公告，指出主席及執行董事吳亞軍因年齡與身體原因，辭任有關職務，並會擔任公司戰略發展顧問。至同日深夜，公司再發公告，除重申其辭任有關職務原因外，指出自公司上市以來，作為始創人的她一直致力於公司管治深度機構化。

龍湖進一步指出，今次董事會成員變更體現公司機構化戰略的踐行，通過文化及機制聚焦高量級職業經理人是對公司長期發展的最佳選擇。吳亞軍將繼續作為公司戰略發展顧問，關注和支持公司。

第三季銷售598億元人民幣

公司又指出第三季全口徑銷售為598億元人民幣，按年增長0.8%；今年首9個月經營性收入為171.8億元人民幣，年內已新開9個商場。今年9至10月於北京﹑上海﹑合肥﹑成都等高能級城市獲取10個項目，涉及金額為108億元民幣，強調營運節奏有條不紊。年內無到期債務，財務狀況健康安全。

公司董事會確認業務營運穩定，發展路徑清晰。公司控股股東XTH信託（吳氏家族信託）對行業及公司發展堅定看好，對新一代管理團隊充分信任。公司將繼續保持戰略堅定﹑聚焦協同，以安全的財務盤面應對波動，穿越周期。